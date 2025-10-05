Расселл: Я не знаю, що ми зробили, щоб виграти поул у Сінгапурі

Пілот Мерседес Джордж Расселл не приховував свого здивування від перемоги в кваліфікації Гран-прі Сінгапуру.

Слова 27-річного британця наводить сайт Формули-1.

Вчора, 4 жовтня, Расселл став володарем поулу, випередивши пілота Ред Булл Макса Ферстаппена та обох представників Макларен. Коментуючи свою перемогу, гонщик зізнався, що не очікував такого результату на Марина-Бей.

"Якби мені треба було поставити на три траси, де у нас був би шанс виграти поул, я думаю, що Сінгапур був би у трійці з кінця. Я не знаю, що ми зробили, щоб досягти таких результатів. Гадаю, ми всі були трохи здивовані недостатньо хорошим виступом Макларен, оскільки очікували, що вони тут літатимуть, але я приймаю цей результат. У минулому Сінгапур не був до мене найдобрішим, і це здебільшого було результатом моєї власної роботи. Я не збираюся захоплюватися цим поулом. Звичайно, це найкраще місце для старту, тут є хороша перевага в плані стартової траєкторії, і я хотів би думати, що зможу втримати лідерство в першому повороті. Але, очевидно, цей хлопець (Ферстаппен) досить хороший у стартах і атаках на внутрішню траєкторію повороту, тому я буду стежити за ситуацією", – сказав Расселл.

Гран-прі Сінгапуру проходитиме сьогодні, 5 жовтня. Старт гонки запланований на 15:00 за київським часом.

Нагадаємо, що обидва пілоти Вільямс були дискваліфіковані за результатом кваліфікації Гран-прі Сінгапуру.