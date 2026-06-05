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Гран-прі Лас-Вегаса залишається у Формулі-1 до 2037 року

Софія Кулай — 5 червня 2026, 09:51
Гран-прі Лас-Вегаса залишається у Формулі-1 до 2037 року
Гран-прі Лас-Вегаса у Формулі-1
x.com/F1

Формула-1 оголосила про продовження контракту щодо проведення Гран-прі Лас-Вегаса до 2037 року.

Рішення було прийнято одноголосно комісією округу Кларк (штат Невада, США), де і відбувається гонка. Цьогоріч Гран-прі Лас-Вегаса запланований на 20-22 листопада.

Нагадаємо, що вперше Гран-прі Лас-Вегаса дебютував у Формулі-1 у 2023-му. Тоді сторони підписали 3-річний контракт, який згодом продовжили до 2027-го з опцією пролонгації ще на 5 років (до 2032-го).

Також із наступного року у календар змагань Формули-1 повернеться Гран-прі Туреччини.

У п'ятницю, 5 червня, стартує Гран-прі Монако. У цей день відбудеться вільна практика. Кваліфікація запланована на 6 червня, а гонка – на 7 червня.

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