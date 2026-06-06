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Це був один із тих кіл, які ми називаємо "чарівним": Антонеллі – про перемогу у кваліфікації Гран-прі Монако

Микола Літвінов — 6 червня 2026, 20:17
Це був один із тих кіл, які ми називаємо чарівним: Антонеллі – про перемогу у кваліфікації Гран-прі Монако
Андреа Кімі Антонеллі (посередині)
Getty Images

Італійський пілот Мерседес Андреа Кімі Антонеллі сказав, що проїхав "чарівне" коло у кваліфікації Гран-прі Монако Формули 1, та прокоментував конкуренцію з гонщиком Ред Булл Максом Ферстаппеном.

Його слова передає Sky Sports.

"Це було одне із тих кіл, які ми називаємо "чарівним". Мені вдалося все зіграти як слід. У кваліфікації з Максом була дуже напружена боротьба. Після першого заїзду в Q3 нас розділяла всього одна мілісекунда. Але я знав, що останнє коло вийшло вдалим, і просто сподівався, що цього вистачить.

Результат був дуже близьким, і я дуже задоволений цим. Величезна подяка команді, бо вчора ми трохи боролися, а сьогодні нам вдалося значно покращити результати".

Нагадаємо, що 6 червня 19-річний Андреа Кімі Антонеллі із результатом 1:12.051 здобув перемогу у кваліфікації Гран-прі Монако Формули 1. Друге місце посів Макс Ферстаппен, відставши від італійського гонщика на 0,043 секунди. Трійку лідерів закрив пілот Феррарі Льюїс Гамільтон, який програв лідеру 0,228 секунди. 

гран-прі Монако Формула 1 Андреа Кімі Антонеллі

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