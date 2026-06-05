Друга Міка Шумахера судять за ймовірне зґвалтування колишньої доглядальниці його батька

У Швейцарії судять друга сина Міхаеля Шумахера та австралійського гонщика Джої Моусона за ймовірне зґвалтування колишньої доглядалиці Міхаеля Шумахера.

Про це повідомляє BILD.

За даними слідства, інцидент стався у 2019 році на віллі "Червоного барона" у Гланді, де він перебуває після лижної травми того ж року.

У суді потерпіла повідомила, що прокинулася у спальні на простирадлах у крові та не могла згадати, що сталося. Вона запитала колегу, який сказав, що напередодні ввечері її віднесли до кімнати через сильне алкогольне сп'яніння. Після цього, за версією звинувачення, Моусон зайшов до спальні і здійснив два зґвалтування.

Потерпіла звернулася до лікарні одразу після інциденту, проте офіційну скаргу подала лише через два роки, побоюючись привернути увагу преси та втратити роботу.

Спортсмен заперечує всі звинувачення, стверджуючи, що інтимний зв'язок відбувся за взаємною згодою після вечірки з алкоголем в особняку родини Шумахерів.

Захист Моусона наполягає на його виправданні, посилаючись на попередній флірт між молодими людьми. Також вони почали використовувати відео з телефону та інформацію про прийом жінкою антидепресантів.

Адвокат потерпілої прокоментував опрлюднене в суді відео:

"Це архаїчне мислення. Сьогодні вранці він показує нам відео, на якому знімає її голі сідниці. Що, пробачте? Це має бути аргументом на його користь? За принципом: я зняв її сідниці, отже, це запрошення до зґвалтування?"

Після інциденту обвинувачений надсилав жінці текстові повідомлення з вибаченнями за завданий біль.

Зазначимо, що Моусон раніше вже мав проблеми із законом у спортивній сфері, отримавши у 2024 році трирічну дискваліфікацію за позитивний тест на допінг-препарат мельдоній, яка завершилася у травні 2026 року.

Нагадаємо, що син Міхаеля Шумахера Мік Шумахер наразі виступає в сезоні Індікару з пошкодженим зап'ястям після аварії на дебютному етапі.