Нічний Сінгапур запрошує: розклад Гран-прі Формули-1

Уже цими вихідними, з 3 по 5 жовтня в місті-державі Сінгапурі відбудеться 18-й етап чемпіонату Формули 1 сезону 2025 року.

Вперше гонки проводилися тут з 1961 по 1973 рік, але тоді вони не входили в офіційний календар Формули-1. Етап отримав назву Гран-прі Сінгапуру в 1965 році, коли країна отримала незалежність, до того він називався Гран-прі Малайзії.

До чемпіонату Ф-1 Гран-прі Сінгапуру увійшов лише 2008 року. Приймає сучасні перегони міський автодром Марина Бей. Саме ця гонка стала першою в історії Формули-1 при штучному освітленні.

Рекордсменом за кількістю перемог на трасі Марина Бей є Себастьян Феттель (2011, 2012, 2013, 2015, 2019), а з чинних пілотів найближче до нього підібралися Льюїс Гамільтон – 4 (2009, 2014, 2017, 2018), та Фернандо Алонсо (2008, 2010).

Серед конструкторів по 4 перемоги в межах чемпіонати Формули-1 мають відразу 3 команди – Феррарі, Ред Булл та Мерседес.

Розклад Гран-прі Сінгапуру

П'ятниця, 20 вересня

12:30. Перша практика

16:00. Друга практика

Субота, 21 вересня

12:30. Третя практика

16:00. Кваліфікація

Неділя, 22 вересня

15:00. Гонка

Де дивитися

Пряму трансляцію кваліфікації та безпосередньо гонки Гран-прі Сінгапуру в Україні покаже телеканал Setanta Sports Ukraine+.

Нагадаємо, що останні два етапи Формули-1 виграв гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен. Нідерландець тріумфував на Гран-прі Італії та Азербайджану, чим зумів скоротити відставання в особистому заліку.