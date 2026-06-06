Антонеллі виграв кваліфікацію Гран-прі Монако

У суботу, 6 червня, у межах Гран-прі Монако Формули 1 відбулася кваліфікація, за підсумками якої поул-позицію здобув пілот Мерседес Андреа Кімі Антонеллі.

Другий результат показав пілот Ред Булл Макс Ферстаппен, замкнув трійку лідерів представник Феррарі Льюїс Гамільтон.

Результати кваліфікації Гран-прі Канади

Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) 1:12.051 Макс Ферстаппен (Ред Булл) +0,043 Льюїс Гамільтон (Феррарі) +0,228 Шарль Леклер (Феррарі) +0,300 Ісак Аджар (Рейсінг Буллз) +0,383 Джордж Рассел (Мерседес) +0,394 Оскар Піастрі (Макларен) +0,573 Ландо Норріс (Макларен) +0,714 П'єр Гаслі (Альпін) +1,175 Ліам Ловсон (Рейсінг Буллз) +1,361

Гран-прі Монако 2026 року відбудеться у неділю, 7 травня, на міській трасі Монте-Карло. Головна гонка розпочнеться о 16:00 за київським часом.

Нагадаємо, що керівник Феррарі Фредерік Вассер пропустив кваліфікацію в Монако.