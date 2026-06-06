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Антонеллі виграв кваліфікацію Гран-прі Монако

Володимир Слюсарь — 6 червня 2026, 18:17
Антонеллі виграв кваліфікацію Гран-прі Монако
Андреа Кімі Антонеллі
Getty Images

У суботу, 6 червня, у межах Гран-прі Монако Формули 1 відбулася кваліфікація, за підсумками якої поул-позицію здобув пілот Мерседес Андреа Кімі Антонеллі.

Другий результат показав пілот Ред Булл Макс Ферстаппен, замкнув трійку лідерів представник Феррарі Льюїс Гамільтон.

Результати кваліфікації Гран-прі Канади

  1. Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) 1:12.051
  2. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +0,043
  3. Льюїс Гамільтон (Феррарі) +0,228
  4. Шарль Леклер (Феррарі) +0,300
  5. Ісак Аджар (Рейсінг Буллз) +0,383
  6. Джордж Рассел (Мерседес) +0,394
  7. Оскар Піастрі (Макларен) +0,573
  8. Ландо Норріс (Макларен) +0,714
  9. П'єр Гаслі (Альпін) +1,175
  10. Ліам Ловсон (Рейсінг Буллз) +1,361

Гран-прі Монако 2026 року відбудеться у неділю, 7 травня, на міській трасі Монте-Карло. Головна гонка розпочнеться о 16:00 за київським часом.

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Нагадаємо, що керівник Феррарі Фредерік Вассер пропустив кваліфікацію в Монако.

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Формула 1

Керівник Феррарі пропустить кваліфікацію Гран-Прі Монако
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