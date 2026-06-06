Антонеллі виграв кваліфікацію Гран-прі Монако
Андреа Кімі Антонеллі
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У суботу, 6 червня, у межах Гран-прі Монако Формули 1 відбулася кваліфікація, за підсумками якої поул-позицію здобув пілот Мерседес Андреа Кімі Антонеллі.
Другий результат показав пілот Ред Булл Макс Ферстаппен, замкнув трійку лідерів представник Феррарі Льюїс Гамільтон.
Результати кваліфікації Гран-прі Канади
- Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) 1:12.051
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) +0,043
- Льюїс Гамільтон (Феррарі) +0,228
- Шарль Леклер (Феррарі) +0,300
- Ісак Аджар (Рейсінг Буллз) +0,383
- Джордж Рассел (Мерседес) +0,394
- Оскар Піастрі (Макларен) +0,573
- Ландо Норріс (Макларен) +0,714
- П'єр Гаслі (Альпін) +1,175
- Ліам Ловсон (Рейсінг Буллз) +1,361
Гран-прі Монако 2026 року відбудеться у неділю, 7 травня, на міській трасі Монте-Карло. Головна гонка розпочнеться о 16:00 за київським часом.
Нагадаємо, що керівник Феррарі Фредерік Вассер пропустив кваліфікацію в Монако.