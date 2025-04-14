Існує велике занепокоєння, – Марко розповів про можливе розставання Ферстаппена з Ред Булл

Радник Ред Булл Гельмут Марко заявив про зростання ймовірність того, що Макс Ферстаппен може залишити Ред Булл через слабкі результати команди.

Слова 81-річного австрійця наводить RacingNews365.

Етап у Бахрейні став провалом для "биків" які змогли задовільнитися лише шостим місцем Ферстаппена. Чотириразовий чемпіон світу не мав можливості поборотися за перемогу, про що він попереджав ще перед стартом вікенду.

У зв'язку із цим Марко закликав Ред Булл якомога швидше покращити характеристики боліда, з яким є певні проблеми.

"Зрозуміло, що нам потрібно досягти прогресу. Не в наборі очок, а на секундомірі. А з такими виступами, які ми демонструємо зараз, на жаль, з чемпіонатом у нас нічого не вийде", – сказав Марко.

Наприкінці березня радник Ред Булл заявив, що пункт в контракті Ферстаппена про відхід з команди може стати темою для розмов під час літньої перерви. За останній рік 27-річного нідерландця пов'язували з переходом в Мерседес та Астон Мартін.

І на думку Марко, австрійській команді слід поспішити, якщо вона не хоче втратити свого пілота.

"Побоювання щодо можливого відходу Ферстаппена є дуже великими. У найближчому майбутньому необхідно досягти прогресу, щоб у нього був болід, на якому він зможе перемагати. Це не повинно бути випадковістю, як під час дощу в Бразилії або в Японії. Там для нього все склалося, і він проїхав чарівне коло. Має бути стабільна база".

Після чотирьої етапів сезону Макс Ферстаппен посідає третє місце особистого заліку пілотів, заробивши 69 очок.

Нагадаємо, що після завершення Гран-прі Бахрейну ФІА дискваліфікувала одного з гонщиків через порушення регламенту.