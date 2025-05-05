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Ред Булл намагався позбавити Расселла подіуму на Гран-прі Маямі

Олексій Погорелов — 5 травня 2025, 20:55
Джордж Расселл
Джордж Расселл
Мерседес

Ред Булл спробував зробити так, щоб пілот Мерседес Джордж Расселл втратив третє місце на Гран-прі Маямі.

Про це повідомляє Motorsport.

Наприкінці гонки гоночний інженер Макса Ферстаппена Джанп'єро Ламб'язе попросив гонщика фінішувати в межах 5 секунд від Расселла. На питання, навіщо йому це робити, інженер відповів, що так просто треба зробити.

Виявилося, що австрійська команда мала певний план. Після Гран-прі "бики" подали протест на результат гонки, припустивши, що Расселл порушив швидкісний режим під жовтими прапорами.

Саме на це вказав Ферстаппен під час заїзду, запитавши у команди, чи не підняв швидкість його суперник, коли цього не можна було робити.

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Проте, за інформацією джерела, ця спроба Ред Булл виявилася невдалою. Стюарди відхилили протест команди, зазначивши, що Расселл нічого не порушив.

Раніше пілот Макларен Ландо Норріс висловив думку, що Макс Ферстаппен своїм стилем пілотування сам руйнує собі гонки.

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