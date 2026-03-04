Одразу з оновленнями: Каділлак готує технічні покращення на свій дебютний Гран-прі у Формулі-1

Керівник команди Каділлак Грем Лоудон розповів, що команда привезе перші технічні оновлення боліда вже на дебютний етап сезону – Гран-прі Австралії в Мельбурні.

Його слова передає пресслужба Формули-1.

За словами Лоудона, він задоволений базовим прогресом, продемонстрованим під час обкаток у Барселоні та Бахрейні.

"Дебют команди Cadillac Formula 1 Team є одним з найгордіших моментів моєї кар'єри. Досягти цього було дуже важко, і я безмежно вдячний усім, хто брав у цьому участь.

Але Гран-прі Австралії – це лише початок шляху, і ми зосереджені на досягненні довгострокового успіху. Я задоволений нашими досягненнями в Барселоні та Бахрейні, і вже цього вікенду ми представимо перші оновлення для нашого боліда. Ми маємо сміливі амбіції, але ми реалістичні, віддані своїй справі та поважаємо виклики, що стоять перед нами".

Нагадаємо, що автогігант Каділлак вперше показав свою нестандартну асиметричну чорно-білу ліврею під час трансляції Супербоулу НФЛ.

Зауважимо, що бойовими пілотами Каділлака у сезоні 2026 року стануть досвідчені Валттері Боттас та Серхіо Перес. Вони повертаються до Формули-1 через рік після того, як втратили свої місця на стартовій решітці. А китаєць Чжоу Гуаньюй займе місце резервного пілота.

Раніше стало відомо, що зірка IndyCar Колтон Герта теж стане резервним пілотом Каділлак, і паралельно із цим виступатиме у Формулі-2 у 2026 році.