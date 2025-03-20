Норріс: Людям потрібно заспокоїтися, ще рано віддавати мені та Макларену титули

Пілот Макларена Ландо Норріс заявив, що ще зарано віддавати йому чи його команді титули цього сезону після результатів Гран-прі Австралії.

Слова 25-річного британця наводить Motorsport.

За підсумками вікенду в Мельбурні Норріс вперше у своїй кар'єрі у Формулі-1 очолив особистий залік. Проте він запевнив, що лідерство ніяк не змінить його підхід до підготовки та до сезону.

"Наразі для мене це не має жодного значення, я не думаю про це, мені байдуже. Це не повинно нічого змінити з того, що я роблю, не повинно змінити те, що робить команда. У мене просто був хороший вікенд. Людям потрібно трохи заспокоїтися. Я знаю, що я залишаюся сфокусованим і намагаюся робити те ж саме тут, цього вікенду, але так, я, мабуть, навіть не буду думати про чемпіонство, принаймні, до середини року", – сказав Ландо.

Норріс провів упевнений етап в Австралії, вигравши кваліфікацію та гонку. У той же час його суперник за титул минулого року Макс Ферстаппен фінішував другим.

Раніше стало відомо, що Льюїс Гамільтон збирається спроєктувати власну дорожню Феррарі, створену на базі легендарної F40.