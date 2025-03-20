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Норріс: Людям потрібно заспокоїтися, ще рано віддавати мені та Макларену титули

Олексій Погорелов — 20 березня 2025, 10:49
Норріс: Людям потрібно заспокоїтися, ще рано віддавати мені та Макларену титули
Ландо Норріс
Planet F1

Пілот Макларена Ландо Норріс заявив, що ще зарано віддавати йому чи його команді титули цього сезону після результатів Гран-прі Австралії.

Слова 25-річного британця наводить Motorsport.

За підсумками вікенду в Мельбурні Норріс вперше у своїй кар'єрі у Формулі-1 очолив особистий залік. Проте він запевнив, що лідерство ніяк не змінить його підхід до підготовки та до сезону.

"Наразі для мене це не має жодного значення, я не думаю про це, мені байдуже. Це не повинно нічого змінити з того, що я роблю, не повинно змінити те, що робить команда. У мене просто був хороший вікенд.

Людям потрібно трохи заспокоїтися. Я знаю, що я залишаюся сфокусованим і намагаюся робити те ж саме тут, цього вікенду, але так, я, мабуть, навіть не буду думати про чемпіонство, принаймні, до середини року", – сказав Ландо.

Норріс провів упевнений етап в Австралії, вигравши кваліфікацію та гонку. У той же час його суперник за титул минулого року Макс Ферстаппен фінішував другим.

Раніше стало відомо, що Льюїс Гамільтон збирається спроєктувати власну дорожню Феррарі, створену на базі легендарної F40.

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