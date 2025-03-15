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Леклер повторив досягнення Алонсо, перемігши Гамільтона в кваліфікації Гран-прі Австралії

Олексій Погорелов — 15 березня 2025, 22:09
Шарль Леклер та Льюїс Гамільтон
Шарль Леклер та Льюїс Гамільтон
Скудерія Феррарі

Шарль Леклер став першим з часів Фернандо Алонсо, кому вдалося перемогти Льюїса Гамільтона в першій кваліфікації в якості напарників.

Про це повідомляє Motorsport.

27-річний монегаск встановив сьомий результат у третьому сегменті кваліфікації Гран-прі Австралії. 40-річний британець в свою чергу показав восьмий час. Це була їхня перша кваліфікація в якості напарників у Феррарі.

Востаннє Гамільтон програв стартову кваліфікаційну дуель своєму новому напарнику в 2007 році, коли він дебютував у Формулі-1 у складі Макларена. Тоді разом із ним за британський колектив виступав Алонсо.

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З того моменту в кар'єрі семиразового чемпіона світу було багато напарників, яких він перевершив (Хейккі Ковалайнен, Дженсон Баттон, Ніко Росберг, Валттері Боттас, Джордж Расселл). І жоден з них не перемагав сера Льюїса в дебютній кваліфікаційній дуелі.

Нагадаємо, що Гран-прі Австралії відбудеться завтра, 16 березня. Старт заїзду запланований на 06:00 за київським часом.

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Фернандо Алонсо Льюїс Гамільтон Гран-прі Австралії кваліфікація Макларен Формула 1 Шарль Леклер Феррарі

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