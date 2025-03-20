Хаджар став на захист радника Ред Булл, який розкритикував його за сльози в Австралії

Пілот Рейсін Буллз Ісак Хаджар підтримав радника Ред Булл Гельмута Марко, який опинився під швалом критики після різких слів про сльози гонщика в Австралії.

Слова 20-річного француза наводить Motorsport.

Хаджар розбив болід у свій дебют на Гран-прі Австралії під час прогрівочного кола. Цей момент викликав у нього сльози, через що його потім заспокоював батько Льюїса Гамільтона Ентоні.

Але Марко після гонки розкритикував Ісака, назвавши цей епізод "ганебним, сльозливим шоу". За ці слова фанати накинулися на 81-річного австрійця, у той же час вихваляючи вчинок Ентоні Гамільтона. Проте Хаджар поспішив захистити радника "биків".

"Мені самому було незручно. Через день я зателефонував Гельмуту, і все було добре. Я знаю його вже кілька років. Я звик до того, як він працює. Він говорив німецькою, його переклали по-іншому. Ви не знаєте про мову тіла. Я не бачив відзнятого матеріалу, тому багато чого не можу сказати. Але крім цього, вся любов від фанатів і людей, я зовсім не очікував цього, коли в'їхав у стіну. Так що це було приємно. У понеділок я вже відчував себе набагато краще, особливо знаючи, що вікенди йдуть один за одним, тому мені доведеться повернутися назад досить рано, не маючи місяця, щоб зациклюватися на цьому", – сказав Хаджар.

Нагадаємо, що завтра, 21 березня, стартує другий етап сезону, який прийматиме Китай. На нашому сайті можна ознайомитися з розкладом усіх сесій гоночного вікенду в Шанхаї.

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