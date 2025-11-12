Феттель: Після звільнення Хорнера розмови про моє повернення в Ред Булл припинилися

Чотириразовий чемпіон світу Формули-1 Себастьян Феттель поділився поганими новинами щодо свого потенційного повернення до паддоку.

Слова 38-річного німця наводить сайт Ф-1.

Протягом цього сезону почали з'являтися чутки про можливе повернення Феттеля до "королеви автоспорту". Йшлося про те, що Себ може замінити Гельмута Марко на посаді радника Ред Булл.

Феттель визнав, що розмовляв з Марко про такий розвиток подій, але ці розмови ні до чого не призвели. Все закінчилося після звільнення Крістіана Хорнера з посади керівника команди.

"Я не знаю, я читав, що про це багато говорили і так далі, і я трохи поговорив з Гельмутом, але це ні до чого не привело, ніякого результату не дало", – заявив Себ.

Хоча Феттель насолоджується своїм поточним становищем після завершення кар'єри, німецький гонщик не виключає можливості одного дня зайняти посаду у світі Формули-1.

"Я думаю, що цілком задоволений тим, де я зараз перебуваю в житті. Я люблю Формулу-1. Спочатку я думав, що не впевнений, чи хочу продовжувати дивитися її, бо мені потрібно дистанціюватися і так далі. Але я дивлюся гонки і стежу за ними, і мені це подобається, тому що я просто люблю цей вид спорту. Я також знаю хлопців, тому в цьому сенсі я все ще близький до них. Не знаю, якщо з'явиться або може з'явитися правильна можливість, посада, перспектива чи що-небудь інше, можливо, є роль, яку я міг би з радістю взяти на себе. Час покаже".

Себастьян Феттель виграв усі свої чотири титули чемпіона (2010-2013) у складі Ред Булл. У 2015 році він перейшов у Феррарі, де за шість сезонів так і не зміг повернути Скудерію на вершину автоспорту. Після сезону-2022, провівши два роки у складі Астон Мартін, Себ завершив кар'єру.

