Колишній керівник команди Формули-1 зізнався, що він страждає від "агресивного" раку
Колишній керівник команди Формули-1, а нині телеведучий Едді Джордан страждає від раку сечового міхура та простати.
Зізнання про страшний діагноз 76-річного ірландця повідомляє Motorsport.
"Ще в березні та квітні у мене діагностували рак сечового міхура та простати. А потім він поширився на хребет і таз, тож хвороба була досить агресивною", – сказав Джордан.
Він закликав чоловіків не нехтувати здоров'ям, а йти проходити обстеження.
Джордан пригадав історію легенди велоспорту сера Кріса Хоя, який нещодавно розповів, що у нього рак в термінальній стадії.
"Ми всі чули про нашого чудового друга, сера Кріса Хоя, який є абсолютною мегазіркою, і який розповідає про хвороби, подібні до моєї, але він набагато молодший за мене.
Але це маленьке послання, і всі послухайте його: не марнуйте час і не відкладайте. Ідіть і пройдіть обстеження, тому що в житті у вас є шанси. Існує так багато медичних порад і так багато речей, які ви можете зробити, щоб продовжити своє життя.
Ідіть і зробіть це. Не будьте дурними. Не соромтеся. Це не те, чого треба соромитися. Піклуйтеся про своє тіло, хлопці".
Едді Джордан керував власною командою Джордан з 1991 по 2005 рік. Зараз вона виступає у Формулі-1 під назвою Астон Мартін.
Зараз Джордан є менеджером Едріана Ньюї, який у 2025 році розпочне роботу в британському колективі.