Колишній керівник команди Формули-1 зізнався, що він страждає від "агресивного" раку

Колишній керівник команди Формули-1, а нині телеведучий Едді Джордан страждає від раку сечового міхура та простати.

Зізнання про страшний діагноз 76-річного ірландця повідомляє Motorsport.

Він закликав чоловіків не нехтувати здоров'ям, а йти проходити обстеження.

Джордан пригадав історію легенди велоспорту сера Кріса Хоя, який нещодавно розповів, що у нього рак в термінальній стадії.

"Ми всі чули про нашого чудового друга, сера Кріса Хоя, який є абсолютною мегазіркою, і який розповідає про хвороби, подібні до моєї, але він набагато молодший за мене.

Але це маленьке послання, і всі послухайте його: не марнуйте час і не відкладайте. Ідіть і пройдіть обстеження, тому що в житті у вас є шанси. Існує так багато медичних порад і так багато речей, які ви можете зробити, щоб продовжити своє життя.

Ідіть і зробіть це. Не будьте дурними. Не соромтеся. Це не те, чого треба соромитися. Піклуйтеся про своє тіло, хлопці".