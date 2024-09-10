Кінець епопеї: Астон Мартін оголосили про перехід Ньюї

Головний інженер австрійської команди Формули-1 Ред Булл, Едріан Ньюї, перейшов в Астон Мартін.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Деталі контракту наразі невідомі, але, раніше повідомлялося, що Ньюї підпише п'ятирічний контракт на суму до 30 мільйонів фунтів на рік, включаючи бонуси та доповнення.

65-річний фахівець почне працювати з командою з 1 березня 2025 року. Він буде керуючим технічним партнером, та займатиметься побудовою боліда на 2026 рік.

Нагадаємо, британець домовився про припинення співпраці з Ред Булл на початку 2025 року. Він допоміг "червоним бикам" завоювати сім титулів чемпіона Формули-1 серед пілотів та шість титулів Кубку конструкторів — загалом 118 перемог та 101 поул.

Something new. Welcome, Adrian. pic.twitter.com/DLgHqx6sRU — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) September 10, 2024

Зазначимо, що Едріан проєктував чемпіонські боліди Ред Булл (2010-2014, 2022-23), а також машини Вільямс (1992-1997) і Макларен (1998).

В сезоні-2023 Астон Мартін 8 раз фінішували на подіумі, тоді як у поточному сезоні найкращим результатом за 16 етапів є п'яте місце Фернандо Алонсо на Гран-прі Саудівської Аравії.