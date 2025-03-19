Боротьба Ферстаппена з Макларен, реабілітація Феррарі: прев'ю Гран-прі Китаю

Не встигли фанати автоспорту відійти від насиченого на події Гран-прі Австралії, як на горизонті майоріє вже другий етап Формули-1.

Одне з найбільших міст у Китаї, Шанхай, готове прийняти "королеву автоспорту" та всіх її шанувальників, а ми з вами спробуємо зрозуміти, яким буде друге Гран-прі Формули-1 2025 року.

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Історична довідка

Китайський уряд намагався привезти Формулу-1 до "Піднебесної" ще задовго до дебюту "Міжнародного автодрому Шанхаю" в Ф-1. Ще на початку 1990-х йшлися розмови про можливий етап у Китаї, проте навіть після відкриття траси в Чжухаї перегони на ній провести не вдалося через невідповідність до стандартів FIA.

Перше Гран-прі Китаю з'явилося в календарі Ф-1 лише у 2004-му, а виграв його гонщик Феррарі Рубенс Баррікелло, а вже наступного року Шанхай закривав сезон Формули-1. Та ще і який сезон – перша перемога Фернандо Алонсо в особистому заліку та тріумф Рено в Кубку Конструкторів.

Сталася в Китаї і остання перемога Міхаеля Шумахера. Саме на "Міжнародному автодромі Шанхаю" легендарний пілот Феррарі завоював свою 91 перемогу, яку не скоро поб'є новачок Скудерії Льюїс Гамільтон.

Міхаель Шумахер після Гран-прі Китаю-2006 Getty Images

І хоча протягом наступних років точилися дискусії щодо можливого скасування гонки в "Піднебесній", все ж у 2011 році керівництву Формули-1 вдалося домовитися з автодромом про продовження контракту та збереження етапу в Китаї у календарі Ф-1. Пізніше саме Гран-прі Китаю прийме 1000-й етап Формули-1.

С тих пір гонки в Шанхаї проводилися незмінно до переламного в історії 2020 року, коли розпочалася пандемія CODIV-19. Враховуючи, що саме з Китаю пішла страшна хвороба, то цілих чотири сезони цей азійський етап не проводився. Лише минулого року Формула-1 повернулася до "Піднебесної" та готова прийняти гонщиків, команди та фанатів на "Міжнародному автодромі Шанхаю".

Конфігурація траси

У квітні 2003 року болотиста місцевість у районі Цзядін у Шанхаї була виділена для будівництва автодрому Формули-1. Через вісімнадцять місяців і близько 450 мільйонів доларів було завершено будівництво надсучасного Шанхайського міжнародного автодрому.

Форма траси з висоти пташиного польоту нагадує китайський символ "шань", що означає "вгору". Траса складається з 16 поворотів, особливо виділяється перша зв'язка поворотів після старт-фінішної прямої, швидкісні повороти 7-8, а також вихід з 13 повороту, який виводить на одну з найдовших прямих у сезоні – ділянку в 1,2 км, яка веде до повільного повороту 14.

Конфігурація Гран-прі Китаю F-1

Загальна протяжність траси складає 5,451 км, а 56 кіл утворюють загальну дистанцію гонки в 305,066 км. Рекордне коло в Китаї досі належить легендарному Міхаелю Шумахеру – 1:32,238, яке він встановив у 2004 році.

Рекорди Шанхайського автодрому

Як ми вже писали вище, саме Шумахеру належить рекорд найшвидшого кола на етапі в Китаї, проте загалом Феррарі у піднебесній є далеко не найуспішнішою командою, а Шумахер не встиг встановити тут якісь рекорди.

Домінував у Китаї протягом останніх 20 років більшою мірою Мерседес та їх багаторазовий чемпіон Льюїс Гамільтон. Здобувши дві перемоги ще в Макларен, британець 6 разів вигравав гонку в Шанхаї, ще по два рази це вдавалося Фернандо Алонсо та Ніко Росбергу.

Останній здобув свої перемоги в Китаї саме в складі "срібних стріл". Загалом німецький конструктор шість разів тріумфував у "Піднебесній", востаннє ще у 2019 році.

Box, box, box! 📦



Mercedes' double-stack masterclass at the Chinese Grand Prix in 2019 was absolutely flawless 👌#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/zRfy7QFY4M — Formula 1 (@F1) March 18, 2025

Чотири перемоги має Феррарі, хоча остання була ще в далекому 2013, коли лідером Скудерії був той самий Алонсо. Можливо саме Гамільтону вдасться перервати цю неприємну серію для італійської команди.

Ще по три виграних гонки в Китаї записали на свій рахунок Макларен та Ред Булл. І для британців нинішній сезон є чудовою можливістю здобути перемогу в Шанхаї вперше з 2011 року.

"Бики" водночас є чинним переможцем етапу, 4-разовий чемпіон світу Макс Ферстаппен минулого року впевнено виграв заїзд, випередивши на 13 секунд Ландо Норріса, з яким знову боротиметься на треку в Шанхаї.

Фаворити та інтриги Гран-прі Китаю

Очевидно, що фаворитом етапу буде лідер Кубку Конструкторів Макларен, яким нав'яже боротьбу Макс Ферстаппен. Уже минулого сезону ще до значних оновлень у Маямі британська команда показала, що може боротися з Ред Булл у Шанхаї. 13 секунд розділили Ферстаппена та Норріса у 2024 році, а цього року Макларен не просто став ближчим до "биків", "помаранчеві" стали швидшими.

Звичайно не можна відкидати з боротьби й інші команди, Леклер говорив про не розкритий потенціал Феррарі, Мерседес показали стабільність в Австралії, проте всі ми розуміємо, хто розігруватиме найбільші очки, якщо не станеться форс-мажору.

А непередбачувані ситуації можуть відбутися. Не забуваємо, що в пелетоні досі залишається 5 новачків та Ліам Лоусон, який проводить свій перший повноцінний сезон, як гонщик Формули-1 та ще й у складі Ред Булл, де на нього чиниться неймовірний тиск.

Ще одним питанням перед Китаєм є темп Вільямс та Рейсінг Булз. Гран-прі Австралії була приємним сюрпризом чи задасть тренд на потужних середняків, хоча б на початок сезон? Це ми дізнаємось вже зовсім скоро, а враховуючи формат етапу в Китаї чекати неділі не доведеться!

Ви ж знали, що на нас очікує перше Гран-прі сезоні зі спринтом? Більше про особливості вікенду зі спринтом ви можете прочитати ТУТ.

Отже, в п'ятницю на нас очікує вже перша кваліфікація, хоч і до спринту, а в суботу о 5 ранку гонщики проведуть першу, хоч і не повну гонку, де ми зможемо побачити демо-версію боротьби між Макларен та Ферстаппеном, між Леклером, Гамільтоном та Феррарі, між середняками та аутсайдерами, що спробують зачепитися за восьме місце, яке дає мінімальні очки.

Шини, стратегії та погода в Китаї

Pirelli надали одну з найжорсткіших конфігурацій гуми на етап у Шанхаї – C2, C3, C4. Це означає, що на нас радше за все очікуватиме повторення тогорічних стратегій з одним піт-стопом. У 2024-му найпопулярнішим вибором у пілотів був старт на мідіумі та зміні на хард приблизно на 9-13 колах.

Погода в Китаї не дає підстав думати, що повториться ситуація з Гран-прі Австралії, де основним рушієм цікавих подій стала саме матінка природа, а не безпосередні дії пілотів на трасі.

Сонячна погода дозволить насолодитися фанатам Формули-1 безпосередньо на автодромі, а гонщикам продемонструвати усі свої скілли в оптимальніших умовах.

Прев'ю Гран-прі Китаю від Pirelli Pirelli

"Важливим фактором, який слід враховувати цього вікенду, буде температура. Шанхай вперше приймає Гран-прі в березні, коли середня температура рідко перевищує 18°C. Хоча за прогнозом, починаючи з п'ятниці, вона підніметься вище 20°C, а в суботу сягне максимуму у 26 °C. Це значно тепліше, ніж зазвичай у цей період. Така температура нагадує торішній етап, коли гонка проходила на третьому тижні квітня", – йдеться у повідомленні від Pirelli.

Букмекери вірять у Макларен

Як не дивно, але думки букмекерів щодо Гран-прі Китаю розділилися. Однозначним є лише одне – фаворити гонщики Макларен. На перемогу Ландо Норріса можна поставити з коефіцієнтом близько 2, в напарника британця Оскара Піастрі вірять менше – 3,5.

А ось третя сила в різних конторах відрізняється. Деякі експерти вважають, що Макс Ферстаппен знову побореться з "помаранчевими", а інші віддають перевагу... Шарлю Леклеру та Льюїсу Гамільтону.

Також у лідерській групі можуть опинитися і Джордж Расселл з Кімі Антонеллі, однак у їх місце на подіумі букмекери вірять значно менше.

Прогноз Чемпіона

Передумов для сенсацій вкрай мало, тому поставимо на боротьбу між двома пілотами в помаранчевих комбінезонах. Минулий раз ми повірили в домашню перемогу Оскара Піастрі і австралієць дійсно був швидким, демонструючи чудовий гоночний темп.

Тому ми знову поставимо на молодого гонщика Макларен, який здобуде першу перемогу у 2025 році.

Де дивитися

Пряму трансляцію спринту, обох кваліфікацій та безпосередньо гонки Гран-прі Китаю в Україні покаже телеканал Setanta Sports Ukraine+ та ОТТ-платформа Setanta Sports.