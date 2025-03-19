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Боротьба Ферстаппена з Макларен, реабілітація Феррарі: прев'ю Гран-прі Китаю

Станіслав Лисак — 19 березня 2025, 12:00
Getty Images
Ландо Норріс

Не встигли фанати автоспорту відійти від насиченого на події Гран-прі Австралії, як на горизонті майоріє вже другий етап Формули-1.

Одне з найбільших міст у Китаї, Шанхай, готове прийняти "королеву автоспорту" та всіх її шанувальників, а ми з вами спробуємо зрозуміти, яким буде друге Гран-прі Формули-1 2025 року.

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Історична довідка

Китайський уряд намагався привезти Формулу-1 до "Піднебесної" ще задовго до дебюту "Міжнародного автодрому Шанхаю" в Ф-1. Ще на початку 1990-х йшлися розмови про можливий етап у Китаї, проте навіть після відкриття траси в Чжухаї перегони на ній провести не вдалося через невідповідність до стандартів FIA.

Перше Гран-прі Китаю з'явилося в календарі Ф-1 лише у 2004-му, а виграв його гонщик Феррарі Рубенс Баррікелло, а вже наступного року Шанхай закривав сезон Формули-1. Та ще і який сезон – перша перемога Фернандо Алонсо в особистому заліку та тріумф Рено в Кубку Конструкторів.

Сталася в Китаї і остання перемога Міхаеля Шумахера. Саме на "Міжнародному автодромі Шанхаю" легендарний пілот Феррарі завоював свою 91 перемогу, яку не скоро поб'є новачок Скудерії Льюїс Гамільтон.

Міхаель Шумахер після Гран-прі Китаю-2006
Міхаель Шумахер після Гран-прі Китаю-2006
Getty Images

І хоча протягом наступних років точилися дискусії щодо можливого скасування гонки в "Піднебесній", все ж у 2011 році керівництву Формули-1 вдалося домовитися з автодромом про продовження контракту та збереження етапу в Китаї у календарі Ф-1. Пізніше саме Гран-прі Китаю прийме 1000-й етап Формули-1.

С тих пір гонки в Шанхаї проводилися незмінно до переламного в історії 2020 року, коли розпочалася пандемія CODIV-19. Враховуючи, що саме з Китаю пішла страшна хвороба, то цілих чотири сезони цей азійський етап не проводився. Лише минулого року Формула-1 повернулася до "Піднебесної" та готова прийняти гонщиків, команди та фанатів на "Міжнародному автодромі Шанхаю".

Конфігурація траси

У квітні 2003 року болотиста місцевість у районі Цзядін у Шанхаї була виділена для будівництва автодрому Формули-1. Через вісімнадцять місяців і близько 450 мільйонів доларів було завершено будівництво надсучасного Шанхайського міжнародного автодрому.

Форма траси з висоти пташиного польоту нагадує китайський символ "шань", що означає "вгору". Траса складається з 16 поворотів, особливо виділяється перша зв'язка поворотів після старт-фінішної прямої, швидкісні повороти 7-8, а також вихід з 13 повороту, який виводить на одну з найдовших прямих у сезоні – ділянку в 1,2 км, яка веде до повільного повороту 14.

Конфігурація Гран-прі Китаю
Конфігурація Гран-прі Китаю
F-1

Загальна протяжність траси складає 5,451 км, а 56 кіл утворюють загальну дистанцію гонки в 305,066 км. Рекордне коло в Китаї досі належить легендарному Міхаелю Шумахеру – 1:32,238, яке він встановив у 2004 році.

Рекорди Шанхайського автодрому

Як ми вже писали вище, саме Шумахеру належить рекорд найшвидшого кола на етапі в Китаї, проте загалом Феррарі у піднебесній є далеко не найуспішнішою командою, а Шумахер не встиг встановити тут якісь рекорди.

Домінував у Китаї протягом останніх 20 років більшою мірою Мерседес та їх багаторазовий чемпіон Льюїс Гамільтон. Здобувши дві перемоги ще в Макларен, британець 6 разів вигравав гонку в Шанхаї, ще по два рази це вдавалося Фернандо Алонсо та Ніко Росбергу.

Останній здобув свої перемоги в Китаї саме в складі "срібних стріл". Загалом німецький конструктор шість разів тріумфував у "Піднебесній", востаннє ще у 2019 році.

Чотири перемоги має Феррарі, хоча остання була ще в далекому 2013, коли лідером Скудерії був той самий Алонсо. Можливо саме Гамільтону вдасться перервати цю неприємну серію для італійської команди.

Ще по три виграних гонки в Китаї записали на свій рахунок Макларен та Ред Булл. І для британців нинішній сезон є чудовою можливістю здобути перемогу в Шанхаї вперше з 2011 року.

"Бики" водночас є чинним переможцем етапу, 4-разовий чемпіон світу Макс Ферстаппен минулого року впевнено виграв заїзд, випередивши на 13 секунд Ландо Норріса, з яким знову боротиметься на треку в Шанхаї.

Фаворити та інтриги Гран-прі Китаю

Очевидно, що фаворитом етапу буде лідер Кубку Конструкторів Макларен, яким нав'яже боротьбу Макс Ферстаппен. Уже минулого сезону ще до значних оновлень у Маямі британська команда показала, що може боротися з Ред Булл у Шанхаї. 13 секунд розділили Ферстаппена та Норріса у 2024 році, а цього року Макларен не просто став ближчим до "биків", "помаранчеві" стали швидшими.

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Звичайно не можна відкидати з боротьби й інші команди, Леклер говорив про не розкритий потенціал Феррарі, Мерседес показали стабільність в Австралії, проте всі ми розуміємо, хто розігруватиме найбільші очки, якщо не станеться форс-мажору.

А непередбачувані ситуації можуть відбутися. Не забуваємо, що в пелетоні досі залишається 5 новачків та Ліам Лоусон, який проводить свій перший повноцінний сезон, як гонщик Формули-1 та ще й у складі Ред Булл, де на нього чиниться неймовірний тиск.

Ще одним питанням перед Китаєм є темп Вільямс та Рейсінг Булз. Гран-прі Австралії була приємним сюрпризом чи задасть тренд на потужних середняків, хоча б на початок сезон? Це ми дізнаємось вже зовсім скоро, а враховуючи формат етапу в Китаї чекати неділі не доведеться!

Ви ж знали, що на нас очікує перше Гран-прі сезоні зі спринтом? Більше про особливості вікенду зі спринтом ви можете прочитати ТУТ.

Отже, в п'ятницю на нас очікує вже перша кваліфікація, хоч і до спринту, а в суботу о 5 ранку гонщики проведуть першу, хоч і не повну гонку, де ми зможемо побачити демо-версію боротьби між Макларен та Ферстаппеном, між Леклером, Гамільтоном та Феррарі, між середняками та аутсайдерами, що спробують зачепитися за восьме місце, яке дає мінімальні очки.

Шини, стратегії та погода в Китаї

Pirelli надали одну з найжорсткіших конфігурацій гуми на етап у Шанхаї – C2, C3, C4. Це означає, що на нас радше за все очікуватиме повторення тогорічних стратегій з одним піт-стопом. У 2024-му найпопулярнішим вибором у пілотів був старт на мідіумі та зміні на хард приблизно на 9-13 колах.

Погода в Китаї не дає підстав думати, що повториться ситуація з Гран-прі Австралії, де основним рушієм цікавих подій стала саме матінка природа, а не безпосередні дії пілотів на трасі.

Сонячна погода дозволить насолодитися фанатам Формули-1 безпосередньо на автодромі, а гонщикам продемонструвати усі свої скілли в оптимальніших умовах.

Прев'ю Гран-прі Китаю від Pirelli
Прев'ю Гран-прі Китаю від Pirelli
Pirelli
"Важливим фактором, який слід враховувати цього вікенду, буде температура. Шанхай вперше приймає Гран-прі в березні, коли середня температура рідко перевищує 18°C. Хоча за прогнозом, починаючи з п'ятниці, вона підніметься вище 20°C, а в суботу сягне максимуму у 26 °C. Це значно тепліше, ніж зазвичай у цей період. Така температура нагадує торішній етап, коли гонка проходила на третьому тижні квітня", – йдеться у повідомленні від Pirelli.

Букмекери вірять у Макларен

Як не дивно, але думки букмекерів щодо Гран-прі Китаю розділилися. Однозначним є лише одне – фаворити гонщики Макларен. На перемогу Ландо Норріса можна поставити з коефіцієнтом близько 2, в напарника британця Оскара Піастрі вірять менше – 3,5.

А ось третя сила в різних конторах відрізняється. Деякі експерти вважають, що Макс Ферстаппен знову побореться з "помаранчевими", а інші віддають перевагу... Шарлю Леклеру та Льюїсу Гамільтону.

Також у лідерській групі можуть опинитися і Джордж Расселл з Кімі Антонеллі, однак у їх місце на подіумі букмекери вірять значно менше.

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Прогноз Чемпіона

Передумов для сенсацій вкрай мало, тому поставимо на боротьбу між двома пілотами в помаранчевих комбінезонах. Минулий раз ми повірили в домашню перемогу Оскара Піастрі і австралієць дійсно був швидким, демонструючи чудовий гоночний темп.

Тому ми знову поставимо на молодого гонщика Макларен, який здобуде першу перемогу у 2025 році.

Де дивитися

Пряму трансляцію спринту, обох кваліфікацій та безпосередньо гонки Гран-прі Китаю в Україні покаже телеканал Setanta Sports Ukraine+ та ОТТ-платформа Setanta Sports.

Алекс Албон Фернандо Алонсо Альпін Астон Мартін Льюїс Гамільтон Макларен Мерседес Макс Ферстаппен Формула 1 Хаас Шарль Леклер Ландо Норріс Вільямс Карлос Сайнс Олівер Берман Ніко Гюлькенберг Кік Заубер Джордж Расселл Феррарі Ред Булл Кімі Антонеллі Естебан Окон Ліам Лоусон Оскар Піастрі Ленс Стролл Юкі Цунода П'єр Гаслі Габріель Бортолето Рейсінг Буллз Джек Дуен Ісак Хаджар