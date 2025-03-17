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Чемпіон Автоспорт Формула 1

Алонсо – про свою аварію: Інцидент стався нізвідки і він дорого мені коштував

Олексій Погорелов — 17 березня 2025, 11:41
Фернандо Алонсо, пілот Астон Мартін
Фернандо Алонсо
Aston Martin Aramco F1 Team

Пілот Астон Мартіна Фернандо Алонсо прокоментував свою аварію посеред Гран-прі Австралії, який відкривав сезон Формули-1 2025 року.

Слова 43-річного іспанця наводить сайт "королеви автоспорту".

На 34-му колі дворазовий чемпіон світу на мокрій трасі наїхав на поребрик, в результаті чого його болід занесло. Він зачепив гравій та розвернувся на 180 градусів, після чого влетів у загородження.

"Чесно кажучи, я думаю, що інцидент стався нізвідки. Я не їхав за ширшою траєкторією, якщо порівнювати з будь-яким іншим колом. Я просто знайшов багато гравію посеред траси, і мене занесло. Цей інцидент дуже дорого мені коштував, але я не знаю, що можна було зробити по-іншому.

Я спробую проаналізувати це трохи краще. Я думаю, що це дуже невдалий інцидент. Я був 10-м, (Кімі) Антонеллі 11-м – я не знав, чи зможу зберегти очко в нашій кишені, але сподіваюся, ми виправимося. У нас є ще один шанс через п'ять днів, і це добре", – сказав Нандо.

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Напарник Алонсо Ленс Стролл зумів принести британській команді очки, фінішувавши на шостій позиції.

Нагадаємо, що під час Гран-прі Австралії дебютант Заубера Габріель Бортолето отримав штраф, який перенесеться на Гран-прі Китаю. Варто зазначити, що Бортолето є учасником програми Фернандо Алонсо з підтримки молодих гонщиків.

Раніше інший дебютант Формули-1 Андреа Кімі Антонеллі поділився своєю радістю від фінішу четвертим в Мельбурні.

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