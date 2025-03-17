Алонсо – про свою аварію: Інцидент стався нізвідки і він дорого мені коштував
Пілот Астон Мартіна Фернандо Алонсо прокоментував свою аварію посеред Гран-прі Австралії, який відкривав сезон Формули-1 2025 року.
Слова 43-річного іспанця наводить сайт "королеви автоспорту".
На 34-му колі дворазовий чемпіон світу на мокрій трасі наїхав на поребрик, в результаті чого його болід занесло. Він зачепив гравій та розвернувся на 180 градусів, після чого влетів у загородження.
"Чесно кажучи, я думаю, що інцидент стався нізвідки. Я не їхав за ширшою траєкторією, якщо порівнювати з будь-яким іншим колом. Я просто знайшов багато гравію посеред траси, і мене занесло. Цей інцидент дуже дорого мені коштував, але я не знаю, що можна було зробити по-іншому.
Я спробую проаналізувати це трохи краще. Я думаю, що це дуже невдалий інцидент. Я був 10-м, (Кімі) Антонеллі 11-м – я не знав, чи зможу зберегти очко в нашій кишені, але сподіваюся, ми виправимося. У нас є ще один шанс через п'ять днів, і це добре", – сказав Нандо.
Напарник Алонсо Ленс Стролл зумів принести британській команді очки, фінішувавши на шостій позиції.
Нагадаємо, що під час Гран-прі Австралії дебютант Заубера Габріель Бортолето отримав штраф, який перенесеться на Гран-прі Китаю. Варто зазначити, що Бортолето є учасником програми Фернандо Алонсо з підтримки молодих гонщиків.
Раніше інший дебютант Формули-1 Андреа Кімі Антонеллі поділився своєю радістю від фінішу четвертим в Мельбурні.