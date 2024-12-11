Алонсо: Бортолето буде найкращим новачком Формули-1 у 2025 році

Пілот Астон Мартін Фернандо Алонсо заявив, що його підопічний Габріель Бортолето, який у 2025 році дебютуватиме у Формулі-1 у складі Заубера, буде найкращим серед усіх новачків.

Слова дворазового чемпіона світу наводить Motorsport.

"Він найкращий. У своєму дебютному сезоні у Формулі-3 він став чемпіоном. Він також став чемпіоном у своєму дебютному сезоні в Формулі-2.

Я знаю, що багато говорять про молоде покоління. Багато новачків буде в наступному році, всі вони дуже талановиті, але найкращий – Габріель. Він показав це на трасі.

Очевидно, що наступного року у нього, можливо, не буде такої ж машини, як у деяких інших новачків, але я сподіваюся, що люди не забудуть, що він кращий за них. Він був і буде найкращим", – сказав Нандо.