Алонсо: Бортолето буде найкращим новачком Формули-1 у 2025 році
Пілот Астон Мартін Фернандо Алонсо заявив, що його підопічний Габріель Бортолето, який у 2025 році дебютуватиме у Формулі-1 у складі Заубера, буде найкращим серед усіх новачків.
Слова дворазового чемпіона світу наводить Motorsport.
"Він найкращий. У своєму дебютному сезоні у Формулі-3 він став чемпіоном. Він також став чемпіоном у своєму дебютному сезоні в Формулі-2.
Я знаю, що багато говорять про молоде покоління. Багато новачків буде в наступному році, всі вони дуже талановиті, але найкращий – Габріель. Він показав це на трасі.
Очевидно, що наступного року у нього, можливо, не буде такої ж машини, як у деяких інших новачків, але я сподіваюся, що люди не забудуть, що він кращий за них. Він був і буде найкращим", – сказав Нандо.
Нагадаємо, що Габріель Бортолето є учасником програми Фернандо Алонсо з підтримки молодих гонщиків.
Окрім 20-річного бразильця у наступному сезоні повноцінно дебютують ще три новачки: Олівер Берман (Хаас), Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) та Джек Дуен (Альпін).
Раніше Фернандо Алонсо припустив, що сезон 2026 року стане для нього останнім у Формулі-1. Аще він планує наостанок стати триразовим чемпіоном.