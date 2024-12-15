"Завершуючи коло", або чим запам'ятався минулий сезон Формули-1

Ось і закінчився сезон Формули-1 2024 року. Гонщиків відправляється в довгоочікувані відпустки, поки інженери будуть готувати боліди до нового чемпіонату. за титул і згадаємо найяскравіші його моменти.

Сенсація міжсезоння

Не встиг сезон розпочатися, як, наче грім серед ясного неба, пролунала новина про те, що це останній рік Льюїса Хамільтона у складі Мерседеса. На 2025 рік британець підписав контакт із Феррарі.

На відміну від того ж футболу у Формулі-1 будь-який трансфер миттєво викликає ланцюгову реакцію. Оскільки болідів у кожного колективу лише два - це означало, що одному з пілотів Скудерії, що діють, вкажуть на вихід.

Але це питання було вирішено миттєво. Справа в тому, що менеджером Шарля Леклера є Ніколя Тодт – син легендарного Жана Тодта. Саме з цієї причини, монегаск має низку привілеїв у червоній команді: проти такого покровителя не пішов би ніхто. А тому роль жертви була відведена Карлосу Сайнцу: іспанцю треба було терміново шукати собі новий кокпіт на сезон 2025-го.

Несподіванкою це було і Тото Вольфа. Відхід семиразового чемпіона із "срібних стріл" створив вільне місце у колективі топ-рівня. І відразу з'явилося безліч гонщиків, які бажають його зайняти. На кого ж випаде вибір, стало ще однією інтригою 2024 року.

Гран-прі Бахрейну

У першій же гонці сезону Макс Ферстаппен завоював "великий шолом" - досягнення, коли один гонщик, стартуючи з поула, лідирував від старту до фінішу, виграв основний заїзд і показав при цьому найшвидше коло гонки.

Макс Ферстаппен - володар "Великого шолома" на Гран-прі Бахрейну Getty Images

Серхіо Перес приїхав другим, забезпечивши Ред Буллу командний дубль. На той момент багатьом глядачам здалося, що на них чекає ремейк чемпіонату 2023 року з домінуванням одного колективу. А деякі журналісти навіть вирішили вести підрахунок свого альтернативного заліку "найкращих серед решти".

Трохи позаду "биків" проходила битва двох пілотів Феррарі за позицію, що залишилася на подіумі, яку завоював Карлос Сайнц. А Ландо Норріс приїхав лише шостим.

Гран-прі Саудівської Аравії

Під час вікенду в Саудівській Аравії, вся увага була прикута до новачка Скудерії - Олевіра Бермана, який заміняв Карлоса Сайнца, який потрапив до лікарні з апендицитом.

Олівер народився 8 травня 2005 року. Цього дня Фернандо Алонсо приїхав другим на домашньому Гран-прі Іспанії. На той момент, іспанець проводив свій четвертий сезон, мав на своєму рахунку чотири перемоги і йшов до свого першого чемпіонського титулу. І обидва ці пілоти, різниця між якими становить цілих 24 роки, виступали в одному Гран-прі.

Не часто у Формулі-1 першу гонку гонщики проводять за кермом машини топ-групи. Окрім великих можливостей, це означає і високий тиск. За підсумками, Берман не зміг наздогнати напарника - Леклера. Проте, молодий британець випередив Норріса та Хамільтона. Після перегонів семиразовий чемпіон дуже похвалив співвітчизника.

Що ж до лідерів гонки - вдруге поспіль був командний дубль Ред Булла.

Гран-прі Австралії

Почався вікенд в Австралії з традиційних жартів фанатів про гонку нагору ногами. Загалом, усі чекали повторення двох минулих Гран-прі. Проте, вже на другому колі сповільнився Макс Ферстаппен, а на четвертому зійшов з дистанції.

Без головного домінатора, тут же почалася боротьба за те, кому дістанеться ця перемога. І здобув її Карлос Сайнц, у якого ще не зняли всі шви після операції. Склали компанію на подіумі йому Леклер та Норріс. А Перес, отримавши штраф у три позиції на стартових гратах, не зміг пробитися вище сьомого місця.

Карлос Сайнц – переможець Гран-прі Австралії Getty Images

На останньому колі, в гонитві за Алонсо, розбив машину Джордж Рассел. Цікаво, що в минулі два Гран-прі, виграні Карлосом (Великобританія 2022 та Сінгапур 2023), Джордж британець також сходив з дистанції. Така статистика стала предметом для жартів.

Гран-прі Японії

Було дуже незвичним спостерігати візит Формули-1 до Японії на початковій стадії чемпіонату. Зазвичай, в "Країну сонця, що сходить" королівські перегони приходять ближче до кінця гоночного календаря. А низка сезонів минулого взагалі закінчувалася етапом на трасі-вісімці – Сузука.

Команда Ред Булл реабілітувалась за невдачу минулого етапу – Ферстаппен перший, а Перес – другий. І на той момент не міг подумати, що це останній дубль "биків" цього сезону. Компанію на подіумі їм склав Карлос Сайнц. А запам'ятався заїзд найбільше тим, що у чотирьох колективах гонщики поступалися позиції напарнику за наказом з боксів.

Гран-прі Китаю

Гран-прі Китаю став першим у чемпіонаті "спринтерським" етапом. Після чергових змін у регламенті короткий заїзд почав проходити до основної кваліфікації, що дозволило командам змінювати налаштування боліда після фінішу малої гонки.

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І з вікенду в "Піднебесній" почалося суперництво Макларена та Ред Булл. У "спринтофікації" (кваліфікації до спринту) поул взяв Ландо Норріс, що говорило про те, що у британської машини з'явився темп для боротьби на вершині. У той же час Макс Ферстаппен стартував лише четверним. Що, зрештою, не завадило нідерландцю виграти заїзд.

В основній гонці також переміг Макс, Ландо приїхав другим, а третім був Серхіо Перес.

Догляд Едріана Ньюі з Ред Булл

Як грім серед ясного неба, 1 травня пролунала новина про те, що найуспішніший конструктор болідів останніх чотирьох десятиліть залишає команду Ред Булл.

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У той момент багато хто згадував паралелі з 1997-м роком. Тоді Едріан залишив команду Вільяїмс, але створена ним машина все ще мала перевагу над суперниками. Подібні спогади створювали впевненість того, що "бики" зможуть ще довго триматися попереду. Однак дуже швидко все стало зовсім інакше.

Гран-прі Майямі

Гран-прі Майямі став другим поспіль спринтерським вікендом. Короткий заїзд знову виграв Ферстаппен. А Норріс зійшов на першому колі. І такий стан речей ніяк не віщував те, що відбудеться в неділю.

Стартувавши з поула, Макс утримав лідерство. Однак у першому повороті він дивом уникнув зіткнення з напарником: Серхіо помилився на гальмуванні і проїхав прямою. Що ж до Ландо - навіть за такого розкладу він втратив одну позицію і продовжив гонку шостим.

Але вирішальним моментом стало 28-е коло, коли зіткнулися Кевін Магнусен та Логан Сарджент. На трасу вийшла машина безпеки і банальна людська помилка Бента Майландера (водія SC) вирішила результат гонки.

Справа в тому, що до того моменту Норріс був єдиним пілотом групи лідерів, який ще не зупинявся, а тому тимчасово, як тоді здавалося, очолював заїзд. Однак, за звичкою, сейфіті-кар "підхопив" Ферстаппена, загальмувавши нідерландця. Таким чином, Ландо, що ніким не стримується, спокійно поїхав вперед на дистанцію піт-стопу і повернувся з зупинки попереду Макса.

Що цікаво, Гран-прі Майямі стало першою гонкою в історії Формули-1, коли переможець основної гонки за підсумками всього етапу набрав менше очок, ніж володар другого місця.

25 +0 = 25 у Ландо, 18 +8 = 26 у Макса

Гран-прі Емілії-Романьї

В Імолі Ферстаппен повернувся на вершину подіуму. Однак, слід зазначити, що на завершальній стадії гонки Норріс активно наздоганяв його за рахунок більш свіжих шин. На фініші між двома пілотами було менше секунди.

Проте загрозу з боку Ландо все ще мало хто з глядачів та експертів ніхто не сприймав серйозно. А те, що перемога Макса виглядала не такою переконливою, як на початку сезону, списували на нічні пригоди чемпіона світу. Справа в тому, що прямо під час Гран-прі, нідерландець брав участь ще й у віртуальних перегонах на симуляторі, замість того, щоб набиратися сил перед основним заїздом Формули-1.

Гран-прі Монако

Серед інженерів Формули-1 є така приказка: "є три види налаштувань боліда на гонку: для Монако, для Монці, і для решти всіх трас". Це два етапи у календарі, які часто дарують несподівану розстановку сил. Від частини, це сталося знов.

Пілоти Ред Булл провалили кваліфікацію. Ферстаппен був лише шостим, у Перес навіть не вийшов із першого сегменту. Нагорі опинилися пілоти Феррарі та Макларена. До того ж, Норріс скористався шансом найменше - він на четвертому місці замкнув групу лідерів. А поул дістався Леклеру.

Результат перегонів вирішили червоні прапори на першому колі. Це дозволило всім пілотам змінити гуму і правила дозволяли їхати всю дистанцію, що залишилася, без піт-стопів. А з огляду на те, що на вузьких вуличках князівства, обганяти на трасі практично неможливо, вся перша десятка фінішувала в тому самому порядку, в якому й кваліфікувалися. Такого не було навіть у скандальній Бельгії 2021 року.

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Гран-прі Канади

Дощові кваліфікації часто перетворюються на лотерею. І вирішальним стає те, в який саме момент хтось починає своє швидке коло. Проте, навіть за мірками мокрих субот, сталося щось дуже незвичайне.

Найкращий результат у третьому сегменті розділили відразу два пілоти - Джордж Рассел та Макс Ферстаппен. Мало того, що вони показали абсолютно ідентичний час кола, що в боротьбі за поул не було з 1997-го року, тож цей показник ще й був рівною кількістю секунд, з точністю до тисячної: 1:12,000. Оскільки британець зробив це раніше, саме йому дісталося право стартувати першим.

Гонка почалася, також, під дощем. Однак, за ходом заїзду припинилися і до кінця дистанції пілоти навіть перейшли на колеса для сухої погоди. Переможцем став Ферстаппен, але знову, Норріс дуже близько - другий.

Гран-прі Іспанії

Мабуть, саме Гран-прі Іспанії став переломною точкою сезону. Поул Норріса говорив про те, що вже Макларен обійшов Ред Булл чистою швидкістю. Проте, конвертувати його у перемогу, британцю завадив програний старт. На ривку до першого повороту була жорстка боротьба, але все ж Макс випередив Ландо. У той же час Джордж Рассел обійшов їх обох і на якийсь час навіть очолив заїзд.

На третьому колі Ферстаппен повернув собі лідерство. А ось Норріс застряг за Расселом аж до першої хвилі піт-стопів. Це дозволило лідеру "биків" створити невеликий відрив, якого вистачило для перемоги.

У той же час успіх нідерландця мав і зворотний бік: саме до Іспанії команда Ред Булл привезла невдалі оновлення машини. Але оскільки Макс виграв гонку, на ці проблеми ніхто не звернув уваги, через що кілька місяців інженери команди йшли у неправильному напрямку.

Гран-прі Австрії

Як правило, Макс досить успішно виступав на трасі "Ред Булл Рінг". , який виграв дві гонки на одній і тій же трасі

З таким досвідом, Ферстаппен досить комфортно почувався в Австрії і цього року. Незважаючи на атаки з боку двох Макларенів, він переміг у спринті. В основній гонці Макс також лідирував, але затримка механіків на останньому плановому піт-стопі підставила його під атаки з боку Ландо.

Макс Ферстаппен захищає лідерство від атак Ландо Норріса Getty Images

Британський болід британця мав явну перевагу у швидкості. Але нідерландець на те й чемпіон, що здаватися просто так не збирався. Запекла боротьба закінчилася зіткненням. В результаті аварії Норріс зійшов, а Ферстаппен, втративши кілька позицій, зміг доїхати до фінішу п'ятим і набрати 10 очок.

Перемога ж дісталася Джорджу Расселу. Побачивши прецедент попереду, Тото Вольф радіо сказав своєму гонщику "ти можеш виграти цю гонку". Однак, роблячи це, він не подивився, що пілот Мерседеса в той момент перебував у повороті, що викликало невдоволення з боку гонщика.

Гран-прі Великобританії

На Сільверстоуні вже не тільки машина Макларена, а й техніка Мерседеса була швидше за болід Ред Булла. Перший стартовий ряд опинився за "срібними стрілами".

Після подій в Австрії всіма вже Ландо був чітко виділений як головний суперник Макса. Хоча нідерландець і мав чималий запас у 63 очки, до кінця сезону залишалося ще багато перегонів. А перевага швидшої машини вже була помітна на боці британця. Сезон починав чимось нагадувати чемпіонат 2009 року і почав повторювати його сценарій.

Але якщо тоді Росс Браун, розуміючи, що його боліди вже далеко не найшвидші, згуртував команду в одне ціле, то всередині "биків" почалося величезне внутрішні конфлікти. Головні особи команд не втрачали нагоди перевалити на когось іншого вину за втрату швидкості. І, по суті, Ферстаппен залишився сам із своїми проблемами.

Але в гонці, успіх виявився на боці нідерландця. З технічних причин зійшов з дистанції володар поулу - Джордж Рассел. А Оскаром Піастрі команда пожертвувала, коли почався дощ: пріоритет на зміну ніш отримував Ландо, а Оскар втратив величезний час, проїхавши зайве коло на сухих покришках під час дощу.

На фінальний відрізок заїзду, коли траса підсохла, у Макларені поставили Норрісу колеса "софт", тоді як Ферстаппен вибрав "хард". У якийсь момент це здалося помилкою, проте за дистанцію, що залишилася, м'які шини встигли зноситися достатньо, щоб на жорстких можна було їхати швидше.

За чотири кола до фінішу Макс обігнав Ландо і вийшов на другу позицію. Звісно, виграти гонку нідерландцю не вдалося. Однак своє завдання мінімум він виконав - приїхав попереду головного суперника та відіграв ще три очки.

А переможцем став Льюїс Хамільтон. The Queen" та "God Save the King".

Теоретично це досягнення може повторити Алонсо, хоч він і іспанець. Справа в тому, що в 2007 році він виступав у британській команді Макларен і виграв кілька гонок, а зараз їздив на боліді Астон-Мартін, який також має британську прописку.

Гран-прі Угорщини

У кваліфікації до Гран-прі Вернгії, пілоти Макларена зайняли перший стартовий ряд, що стало ще однією ознакою того, що помаранчеві боліди остаточно перехопили ініціативу.

Трохи позаду відбувся наступний раунд боротьби Ферстаппена і Норріса. І на цьому боротьбу претендентів, фактично, було завершено і два Макларена помчали вперед.

Проте у другій половині перегонів відбулося одразу дві події, які потім обговорювалися глядачами. Більш ранній піт-стоп дозволив Льюїсу Хамільтон вийти на третє місце. Однак шин Ферстаппен, який має перевагу за свіжістю шин, досить швидко наздогнав свого суперника по 2021 році і між ними почалася боротьба за третю сходинку подіуму.

На початку 63-го кола Макс пройшов Льюїса. Проте британець просто протаранив нідерландця на вході у перший поворот. Дирекція гонки не покарала семиразового чемпіона за цей вчинок, що викликало серйозне невдоволення у команди Ред Булл. За підсумком зіткнення, болід Ферстаппена підлетів, але все ж таки залишився на ходу. Проте було втрачено час і вперед проїхав Шарль Леклер. А Хамільтон спокійно доїхав третім.

У цей час, попереду відбувалася своя драма. Під час другої хвилі піт-стопів у Макларені першим покликали в бокси Норріса, а через два кола - Піастрі. За підсумками, два пілоти помінялися місцями і Ландо вийшов у лідери, що викликало велике невдоволення Оскара, якому обіцяли те, що він залишиться попереду.

Стратеги команди пояснювали це необхідністю захистити позиції від того ж Хамільтона. Понад те, початковий план, якраз, таки передбачав зворотне повернення позиції. Однак Норріс, якому були важливі очки в чемпіонаті, не хотів віддавати лідерство напарникові. Переговори тривали майже весь відрізок гонки з моменту другого піт-стопу.

За підсумками, за три кола до кінця Ландо таки погодився виконати прохання і відпустив педаль газу. .

Гран-прі Бельгії

У дощової кваліфікації до Гран-прі Бельгії найкращим виявився Ферстаппен. Проте, команда Ред Булл вирішила замінити двигун на боліді нідерландця, завдяки чому він стартував лише 11-м. А поул перейшов до Шарля Леклера.

Норріс знову мав шанси відіграти велику кількість очок, але в першому повороті він помилився і втратив одразу три позиції. І вже до третього кола два претенденти на титул їхали на сусідніх позиціях: Ландо – сьомий, а Макс – восьмий. У цей же момент у боротьбі за лідерство Хамільтон пройшов Леклера.

Вирішальну роль зіграла в результаті стратегія. За підсумками всіх піт-стопів, у лідери гонки вийшов Джордж Рассел, який здійснив лише одну зупинку проти двох у всіх інших у топ-групі.

Такий розклад створив інтригу одразу у двох місцях пелотону. По-перше, Хамільтон стрімко наздоганяв Рассела. А за п'яте місце активно боролися основні претенденти на титул. Причому битва Макса і Ландо майже не показала в основну трансляцію.

Макс Ферстаппен обороняє позицію від Ландо Норріса на Гран-прі Бельгії Getty Images

Норріс, що мав свіжіші шини, закономірно зміг легко наблизитися до Ферстаппену і почав робити спроби обгону. Але Макса врятувало те, що він сам наздогнав Шарля Леклера. Завдяки монегаску, що їхав попереду, нідерландець сам отримав право на використання DRS, що допомогло йому успішно відбити всі атаки британця.

Але основний фокус усієї трансляції був на двох Мерседесах, які боролися за перемогу. Рассел зміг захиститися та фінішувати першим. Однак радість Джорджа була не довгою: на зважуванні виявилося, що маса його боліда на півтора кілограма менша за допустиму. Таким чином перемога перетворилася на дискваліфікацію.

Важливим фактором стало те, що на довгій трасі Спа-Франкоршамп немає "кола пошани" і після фінішу пілоти відразу заїжджають на піт-лейн зі зворотного боку. , шматочків відпрацьованої гуми), що може додати боліду трохи маси.

Гран-прі Нідерландів

Після чотиритижневої перерви фанати Макса розраховували на те, що нідерландець добре виступить на домашньому етапі. І справді, на старті Ферстаппен випередив Норріса, який мав поул-позицій.

Але надії місцевої публіки тривали не довго. Крім того, що болід Макларена мав перевагу по чистому темпу, так ще й набагато менше витрачав гуму, ніж машина Ред Булла. здійснив зворотний обгін.

На цьому боротьбу за перемогу в гонці було закінчено. Ландо легко виїхав уперед. І на фініші гонці двох претендентів на титул розділило понад 22 секунди. Стало зрозуміло, що різниця у техніці просто колосальна. І питання чемпіонства почало залежати від того, чи вистачить Максу відриву, який після закінчення заїзду склав 80 очок.

Що ж до другого помаранчевого боліда - Піастрі застряг за Леклером, який вийшов на третю позицію на піт-стопі.

Гран-прі Італії

Перший стартовий ряд у Монці опинився за болідами Макларен. Що ж до Ред Булла - їхня машина настільки погано виглядала в "храмі швидкості", що попереду також виявилися повним складом Феррарі і Мерседес.

На першому колі, в кінці довгої дуги Піастрі кинувся в стрімку атаку на партнера і пройшов його в наступному зв'язку поворотів. Цей маневр настільки змусив Норріса скинути швидкість, що він втратив позицію щодо Леклеру.

Маневр австралійця викликав шквал обговорень. З'явилася фанатська теорія, що менеджер Оскара - Марк Веббер, який свого часу сам постраждав від командної тактики і був другим номером при Себастьяні Феттелі, прописав у контракті свого підопічного, який забезпечує рівний статус з Ландо. А ще однією темою для народних жартів стала фраза Papaya Rules, що прозвучала в радіопереговорах Макаларена.

Вихід боротьби за перемогу знову вирішила стратегія. Леклер, який зробив лише одну зупинку, вийшов у лідери гонки і довів справу до перемоги. Таким чином, Шарль увійшов до невеликого списку пілотів, які змогли протягом одного сезону виграти гонки і в Монці і на вулицях Монако. До речі, подібного досягнення немає ні в Шумахера, ні в Хамільтона.

Норріс, фінішувавши третім і показавши найкраще коло гонки, відіграв ще вісім очок у Ферстаппена, який зміг приїхати лише сьомим.

Гран-прі Азербайджану

Сенсацією кваліфікації стало те, що Норріс вилетів ще у першому сегменті. У той момент здавалося, що це шанс для Ферстаппена трохи зміцнити його відрив у чемпіонаті. Однак, і в Баку темп Ред Булла знову бажав кращого і кваліфікувався нідерландець лише шостим.

Боротьба за перемогу розгорнулася межу Піастрі і Леклером, який стартував з поула. На початку 20-го кола, розігнавшись на довгій двокілометровій прямій, Оскар здійснив обгін і вийшов у лідери у першому повороті. Цей маневр став вирішальним у боротьбі перемогу. Шарль намагався проводити контратаки, але жодна з них не мала успіху.

Оскар Піастрі лідирує у гонці попереду Шарля Леклера Getty Images

А після гонки був виявлений так званий "міні-DRS" на болідах Макларена: заднє антикрило на болідах британської команди згиналося, що дозволяло збільшити швидкість на прямій. Такий технічний дозвіл, що межує з нормами регламенту, зрозуміло, викликав скандал. За підсумками тривалих розглядів, спочатку новинку було визнано легальною, проте кількома етапами пізніше її таки заборонили.

Тривалий час, на третій позиції їхав Серхіо Перес. За безліч минулих гонок, багато глядачів забули про те, що у Ред Булла є другий пілот. поблизу двох лідерів і мав свої шанси на перемогу. Однак на передостанньому колі Серхіо зіткнувся з Карлосом. Сайнцем. Аварія закінчила гонку для обох.

Що ж до лідерів чемпіонату - стратеги "биків" припустилися чергової грубої помилки і закликав Макса на піт-стоп набагато раніше, ніж це було необхідно. Передчасна зупинка призвела до того, що під кінець дистанції Ферстаппен отримав більшу проблему зі зносом коліс і його пройшов Норріс, який мав колосальну перевагу по свіжості шин. Знову Макс втратив очки з вини командного містка.

Ще однією важливою подією Гран-прі Азербайджану стала зміна лідера у кубку конструкторів. Починаючи з гонки у Imola, Перес жодного разу не фінішував вище 6 місця. Поступово другий номер Ред Булла відкотився до турнірної таблиці до 8-го місця і став проміжною ланкою між топ-групою та другим ешелоном. І вже в Баку Макларен, який стабільно набирає велике очки двома гонщиками, очолив боротьбу за командний трофей.

Гран-прі Сінгапуру

На момент Гран-прі Сінгапуру старти Ландо Норріса з поул-позиції стали темою народних жартів. До візиту Формули-1 на трасу "Марина-Бей" він ще жодного разу не залишився лідером після першого кола, стартувавши з першої клітинки на стартовій решітці. Причому це стосувалося як основних гонок, так і спринтів.

Але той вікенд переламав статистику, і Ландо залишився на верхньому рядку. А далі заїзд став демонстрацією домінування боліда Макларена. Як би Ферстаппен, який їхав другим, не намагався, Норріс стрімко йшов уперед. На момент хвилі піт-стопів, різниця між претендентами на титул вже була більшою, ніж час необхідний для однієї зупинки. Такої переваги Формула-1 не бачила давно.

Однак, було і видно, що з емоційної точки зору, Макс куди більш загартований і готовий боротися за титул. Коли Ландо помітно нервував і один ледь не розбив машину, проїхавши зовсім поряд зі стіною.

Наприкінці гонки стався ще один скандал: Даніель Рік'ярдо, який їхав за межами очкової зони, здійснив піт-стоп за два кола до фінішу, після чого показав найшвидше коло в гонці. Оскільки австралієць приїхав нижче за десяту позицію, сам він від цього нічого не отримав. Однак такою дією він позбавив Норріса "великого шолома" та одного очка.

Оскільки Рік'ярдо був пілотом молодшої команди "биків", така співпраця двох колективів, що належать корпорації Ред Булл, викликала дуже велике невдоволення з боку Макларена. Сам Даніель, який проїхав останню гонку кар'єри, в інтерв'ю пожартував: "Якщо Макс стане чемпіоном з відривом в одне очко - він повинен мені подарунок на різдво"

Гран-прі США

Після гонки в Сінгапурі, Формулу-1 чекала друга чотиритижнева перерва. Головні особи Ред Булла зробили заяви про те, що знайшли головну проблему в їхніх болідах, через яку сталося таке колосальне падіння швидкості.

Цікавим фактом стало те, що Макс Ферстаппен, фактично, постраждав від того, що він дуже гарний гонщик. Завдяки його перемогам у Канаді та Іспанії інженери бугаїв далеко не відразу зрозуміли, що зробили щось не так. І лише під час другої перерви прийшло розуміння, в який саме момент оновлення боліда пішли не в тому напрямі.

Уїк-енд у "Штаті самотньої зірки" був спринтерським. І першим враженням було те, що "бики" справді виправили проблему і Макс зміг опинитися у найкращому у короткому заїзді. Однак основна кваліфікація показала, що Макларен все ще швидше і поул взяв Ландо.

У головній гонці на старті Ферстаппен дуже жорстко відтіснив Норріса в першому повороті і виявився попереду. Однак поки лідери чемпіонату боролися за позицію, їх обох пройшов Шарль Леклер. А під час хвилі піт-стопів на другу позицію вийшов Карлос Сайнц і дві Феррарі пішли вперед до командного дубля, останнього в цьому складі пілотів.

Але значно важливішою була боротьба претендентів на титул. Стратеги Ред Булл знову припустилися помилки передчасного піт-стопу. Завдяки цьому, на завершальному відрізку гонки у Норріса колеса були на шість кіл свіжішими, ніж у Ферстаппена. Закономірно ближче до кінця дистанції британець під'їхав до нідерландця. Почалася боротьба за місце, що залишилося на подіумі.

Боротьба Макса і Ландо за позицію на подіумі, що залишилася. Getty Images

Незважаючи на чергову підставу від своєї команди, Макс не збирався здаватися просто і оборонявся максимально жорстко. Ландо ж, не зумівши пройти суперника у чесній боротьбі, здійснив обгін за межами траси, за що отримав покарання у 5 секунд. І за 4 кола, що залишилися, Ферстаппен зумів утриматися всередині необхідної дистанції і таким чином, після штрафу Норріса, виявився вищим у підсумковому протоколі.

Гран-прі Мехіко

На стартовому ривку Гран-прі Мехіко, Макс обійшов Карлоса Сайнца, який стартував з поула, проте на дев'ятому колі іспанець повернув собі лідерство.

На десятому колі Ландо пішов в атаку, але Макс її відбив у дуже жорсткому стилі. У відповідь на це Норріс зрізав по траві шматок траси і таким чином виявився попереду. Повертати місце, отримане нелегальним маневром, британець не збирався. Проте нідерландець пішов у стрімку контратаку і повернув собі позицію сам. А поки вони билися, їх обох знову пройшов Леклер.

А далі в справу втрутилися судді та винесли одне з найскандальніших рішень сезону: Ферстаппену дали покарання одразу за 20 секунд. Глядачі відразу ж розділилися на два табори - тих, хто підтримує і засуджує це рішення.

А багато фанатів зі стажем, побачили якусь паралель із сезоном 1994 - тоді з дуже притягнутих за вуха приводів, Міхаелю Шумахеру дали чотири гонки дискваліфікації, щоб Деймон Хілл наблизився до нього в турнірній таблиці і таким чином відновилася інтрига в чемпіонаті. Чи думали про це ж судді у 2024, чи ні – неможливо на 100% ні довести, ні спростувати, проте мотив перешкодити Максу навмисне організатори чемпіонату мали.

Відстоявши на піт-стопі спірне покарання, Ферстаппен повернувся до групи пілотів другого ешелону і до фінішу гонки прорвався на шосту позицію. Норріс наприкінці 62-го кола, скориставшись грубою помилкою Леклера, вийшов на другу позицію. А виграв гонку Карлос Сайнц.

Цікавий факт: Це була четверта перемога Санця.

Що ж до улюбленця місцевої публіки - Серхіо Переса, для нього домашній етап виявився провальним і фінішував мексиканець останнім.

Гран-прі Сан-Паулу

Гонка у Бразилії принесла новий заряд суддівських скандалів. Почалося все ще зі спринту. Очолювали заїзд два пілоти Макларена, причому попереду був Піастрі. Норріс, у свою чергу, у множинних радіопереговорах, просив команду, щоб та віддала наказ про обмін позиціями, проте цього не йшлося про близькість суперників.

На 20-му колі з дистанції зійшов Ніко Хюлькенберг та болід німця залишився на трасі. Дирекція перегонів дуже довгий час обмежувалася локальним жовтим прапором. І лише коли Оскар пропустив Ландо, було оголошено режим віртуальної машини безпеки.

Під кінець дистанції, ще один спірний штраф прилетів на адресу Ферстаппена, формально - за те, що він був надто близько до Піастри в момент відновлення заїзду. Через покарання нідерландець втратив ще й позицію щодо Леклера.

Але на цьому скандали лише розпочиналися. Зважаючи на дощ, що розпочався, кваліфікацію до основної гонки перенесли на ранок неділі. Однак і в цей час траса продовжила бути мокрою. І ключовим моментом став Q2 та аварія Ленса Стролла.

Оскільки трек мав статус "підсихає", кола показані ближче до кінця сегмента виходили значно краще, ніж результати початку. Той, хто показував час пізніше, отримував явну перевагу.

А далі трапився головний скандал Гран-прі. Після того, як Стролл розбив свою машину, низці пілотом дозволили закінчити свої швидкі спроби, через що вони відтіснили Ферстаппена на дванадцяту позицію. Сам Макс перебував у цей час, так само, на кваліфікаційному колі. Однак, як тільки він опинився за межами "прохідної" десятки, дирекцій гонки відразу вивісила червоний прапор, і тим самим завадила нідерландцю покращити свій результат і вийти в Q3.

Чергове рішення суддів завдало шкоди Ферстаппену. Пізніше за цю дію з посади гоночного директора звільнили Нільс Віттіх. Що дає ще більше підстав вважати, що ця дія була зроблена навмисне. З урахуванням ще й штрафу у п'ять позиція за заміну двигуна, стартувати Макс змушений був лише 17-м, тоді як Ландо опинився на поул-позиції.

У той момент у фанатів Ферстаппена склалося відчуття, що можна вже прощатися з чемпіонським титулом у 2024 році. Проте сам Макс мав із цього приводу зовсім іншу думку. І всього через 6 годин туга змінилася на тріумфування.

Старт Норріс програв Расселу і далі більшу частину гонки пілот Мерседеса стримував свого співвітчизника. Далі, основна частина пелотону їхала паровозиками, а велика кількість обмінів позиціями відбувалася, коли хтось помилявся на мокрій трасі. Однак, був у цьому питанні і один виняток – Макс Ферстаппен.

Нідерландець йшов уперед, роби обгін за обгоном. При чому його жертвами стали не тільки пілоти другого ешелону, але й інші представники топ-групи - Льюїс Хамільтон і навіть Оскар Піастрі. ще виглядало як спроба мінімізувати втрати.

Ключові події розпочалися на 28-му колі. Пара лідерів - Рассел та Норріс вирушили на піт-стоп. Стримуваний Джорджем Ландо не зміг відірватися від Макса на дистанцію одній зупинці. Таким чином, Ферстаппен вийшов на другу позицію і опинився в оточенні двох пілотів Альпін, які дуже несподівано опинилися на першій і третій місцях.

Незабаром після цього через посилення дощу на трасу вийшла машина безпеки. Зважаючи на те, що в дощових перегонах пілоти мають право їхати від старту до фінішу на одному комплекті коліс, навіть у той момент Макс уже мав певні шанси на перемогу в гонці. Однак пізніше, після аварії Франка Колапінто, заїзд був зупинений червоними прапорами, що означало можливість для Ферстаппена поставити свіжі колеса, зберігши позицію і "зафіксуватися" попереду Норріса.

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За частину гонки, що залишилася, Макс обійшов Естебана Окона, вийшов у лідери і поїхав вперед до своєї першої перемоги за останні 10 етапів. Поки решта пілотів думали, як їм взагалі втриматися на мокрій трасі, нідерландець мчав майже в кваліфікаційному темпі. У підсумковому рейтингу найкращих кіл перегонів перші десять часів належали Ферстаппену.

Що ж до Норріса - він припустився після рестарту помилки, втратив позицію щодо Леклера і в результаті приїхав шостим.

Гран-прі Лас-Вегаса

Після неймовірного прориву Макса з самої глибини на перше місце в Бразилії кардинально змінилася ситуація в турнірній таблиці і на Гран-прі Лас-Вегаса вже постало питання про дострокове чемпіонство Ферстаппена.

Було безліч можливих підходів на гонку. Але найпростіший і очевидніший спосіб зробити - це просто приїхати попереду Норріса. Враховуючи те, що Макларен все ще залишався якнайшвидшою машиною, було більше очікувань, що питання титулу відкладеться до Катару. Проте вже після кваліфікації, де Макс нехай і був п'ятим, але попереду Ландою, з'явилися ґрунтовні надії на велике свято у Вегасі.

Головними героями етапу стали пілоти Мерсеседес. Джордж Рассел переміг, а Льюїс Хамільтон прорвався з десятої позиції на другу. Позиції. Це означало те, що Макс зробив. задумане та став чемпіоном в американському місті розваг.

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Цікавий факт: на даний момент у всіх трьох гонках, в який переміг Рассел, Сайнц приїжджав третім.

Гран-прі Катару

У Катарі на Формулу-1 чекав останній спринтерський етап сезону. Короткий заїзд пройшов за домінування двох пілотів Макларена. На фінішній прямій Норріс розрахувався з боргом за Бразилію: Ландо віддав Оскару перемогу. У той же час Ферстаппен провів міні-гонку досить блідо і набрав у ній лише одне очко, що стало предметом жартів про те, як бурхливо він відзначив свій титул.

Однак, цього разу дуже сильно далася взнаки можливість вносити корективи в налаштування після спринту. Вивчивши зібрані дані, Ред Булл налаштували болід Макса так, що нідерландець зміг показати найкращий час у кваліфікації.

У суботу ввечері розгорівся скандал. Судді дали штраф Ферстаппену в одну позицію за те, що він перешкодив Расселу. Сам Джордж і перемістився на поул-позицію після того, як Макса покарали. коло того моменту, тому претензія була дуже притягнута за вуха.

На старті і Ферстаппен і Норріс випередили Рассела. І подальша боротьба за перемогу відбувалася між двома основними героями чемпіонату. Майже всю гонку Ландо знаходився менш ніж за дві секунди від Макса.

Боротьба у першому повороті Гран-прі Катару Getty Images

Однак битва за перше місце була закінчена на 46-му колі. Справа в тому, що пілот Макларена не став скидати швидкість під жовтими прапорами, за що отримав суворе покарання "стоп-н-гоу", яке означало заїзд на піт-лейт і зупинку на 10 секунд без обслуговування боліда з боку механіків.

За підсумком гонки, незважаючи на перемогу свого першого номера, колектив Ред Булл остаточно втратив математичні шанси на "кубок конструкторів". Таким чином, сезон 2024 року став 12-м в історії, коли чемпіон серед пілотів виступав за колектив, який програв бій у командному заліку. Але при цьому вперше цей факт було зафіксовано достроково.

Що ж до скандалу з приводу суддівського рішення у кваліфікації - так він продовжився навіть після перегонів.

Проте, з погляду статистики, Макс має бути навіть вдячний, що його позбавили першої стартової позиції, бо після фінішу його співвідношення перемог та поулів за сезон вийшло у плюс:

9 перемог – 8 поулів = +1

Гран-прі Абу-Дабі

Хоча "бики" вже й втратили шанси, але ось боротьба між Маклареном та Феррарі залишалася відкритою. Скудерія відставала на 21 очко, що залишало певні шанси.

У Ферстаппена була перспектива зрівнятися з рекордом. Справа в тому, що Макс перемагав в Абу-Дабі до цього чотири сезони поспіль, починаючи з "ковидного" 2020 року. Для того, щоб досягти абсолютного показника, потрібно було вигравати і цього року.

Проте вже на першому колі сталося зіткнення між Ферстаппеном та Піастрі. Обидва пілоти продовжили рух, проте втратили низку позицій. На пораненій машині ще й із 10-секундним штрафом Макс зміг приїхати лише шостим.

А ось Феррарі надихнулися тим фактом, що один із Макларенів опинився у хвості пелотону. Леклер здійснив прорив з 19-го місця на 3-тє. Але для того щоб Скудерія отримувала "кубок конструкторів", Сайнцу, який їхав другим, було необхідно випереджати Норріса, що лідирував. Однак, як би іспанець не намагався, йому не вдалося наздогнати британця. Ландо виграв гонку і тим самим приніс Макларену перемогу в командному заліку з результатом у "зловісні" 666 очок.

Що ж до Піастрі - він став четвертим пілотом в історії Формули-1, який повністю проїхав всю дистанцію сезону. Раніше це зробили Міхаель Шумахер (2002), Льюїс Хамільтон (2019) та Макс Ферстаппен (2023). Хоча в останній гонці це досягнення висіло на волосині - лише кілька секунд відокремили Оскара від статусу кругового.

Цікавий факт: минулого разу команда Макларен брала "кубок конструкторів" у 1998 році, коли у ній працював Ньюі. У нинішньому року, Едріан, працюючи раніше багато років у Ред Булл, залишив " биків " , через що ті втратили швидкість, особливо другий пілот - Серхіо Перес. Таким чином, два крайні титули команди з Уокінга в заліку виробників відбулися завдяки діям великого конструктора болідів.

Зацікавила глядачів і внутрішня боротьба між пілотами Мерседеса. Справа в тому, що до початку Гран-прі Абу-Дабі, Рассел і Хамільтон мали рівну кількість очок за сумою трьох сезонів їх співпраці.

Остання гонка сезону вирішувала, хто ж із них виявиться кращим у протистоянні напарників. І закінчилося все тим, що на останньому колі Льюїс обігнав Джорджа.

Підсумки сезону

Макс Ферстаппен – чотириразовий чемпіон світу. Але що ще важливіше, він усім показав, що носить це звання цілком заслужено. У 2021 році багато "хейтерів" ставлять під сумнів легітимність титулу через події останнього кола, у 2022 - Максу протистояв Леклер, який не мав ні досвіду, ні характеру для боротьби за головний приз сезону, а в 2023 - болід Ред Булл був домінуючим .

Однак те, що ми побачили в 2024, поставило все на свої місця. Опинившись на слабшій техніку, Ферстаппен вигризав кожне очко. Нідерландець нагадував пораненого звіра, який став ще злішим і небезпечнішим. І саме в такій ситуації виявився характер справжнього чемпіона.

Статистичний факт: починаючи з Гран-прі Іспанії, де Ред Булл остаточно втратив перше місце по чистій швидкості боліда, Макс і Ландо за частину сезону, що залишилася, набрали порівну очок - 243.

Церемонія нагородження призерів сезону. Ландо Норріс (2 місце), Макс Ферстаппен (Чемпіон світу) та Шарль Леклер (3 місце) Getty Images

Варто відзначити великий прогрес команди Макларен. Ще півтора роки тому колектив з Уокінга перебував у другому ешелоні без будь-яких претензій на високі місця. І навіть дубль у Монці 2021 року не змінював цього статусу. Проте, в середині сезону 2023 року відбувся різкий перехід у топ-групу і почалася боротьба за перемоги. А лише через рік - такий довгоочікуваний "кубок конструкторів".

Епілог

Сезон 2024 закінчений і на нас чекаю три місяці перерви. великих гонщиків та інших зірок Формули-1.