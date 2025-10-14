Гендиректор Макларен: Ферстаппен все ще залишається великою загрозою для Піастрі та Норріса

Генеральний директор Макларен Зак Браун вважає, що пілот Ред Булл Макс Ферстаппен залишається у гонці за титул чемпіона світу.

Слова 53-річного американця наводить Motorsport.

Після двох перемог поспіль в Італії та Азербайджані Ферстаппена знову почали розглядати як третього претендента на чемпіонську корону. На думку Баруна, хоча в Сінгапурі Максу не вдалося продовжити переможну серію, 28-річний нідерландець досі є великою загрозою для його підопічних в особі Оскара Піастрі та Ландо Норріса.

"Хоча ми хотіли б, щоб все вирішилося між нашими двома хлопцями, Макс все ще залишається в грі.

Я думаю, що ключовим фактором є те, що команда залишається дуже зосередженою, але при цьому дуже скромною. Тож ми просто продовжимо робити те, що робимо. Наша стратегія не зміниться через те, що ми виграли Кубок конструкторів.

Ми підійдемо до решти гоночних вікендів так само, як підходили до всіх попередніх. Саме для цього ми тут: щоб вигравати гонки і чемпіонати. І ми не можемо бути більш голодними до перемоги", – сказав Браун.