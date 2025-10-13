Андретті: Сподіваюсь колись побачити Леклера в боліді Каділлака

Чемпіон світу Формули-1 сезону-1978 Маріо Андретті бажає одного дня побачити пілота Феррарі Шарля Леклера в боліді американської команди Формули-1 Каділлак.

Слова колишнього гонщика та радника Каділлака передає autohebdof1.com.

"Я великий шанувальник Шарля Леклера і сподіваюся одного дня побачити його в боліді Каділлак. Якщо він колись захоче змінити команду, я негайно візьму його до Каділлак. Але Феррарі – це Феррарі рано чи пізно вони повернуться на вершину, так було завжди", – заявив Андретті.

Раніше повідомлялось, що Шарль Леклер провів переговори з трьома командами Формули-1. Чинний контракт 27-річного монегаска зі Скудерією розрахований на більш ніж два роки.

Нагадаємо, що резервний пілот Хаас П'єтро Фіттіпальді приєднався до майбутньої одинадцятої команди Формули-1 Каділлака.

Бойовими пілотами Каділлака у сезоні 2026 року стануть досвідчені Валттері Боттас та Серхіо Перес. Вони повертаються до Формули-1 через рік після того, як втратили свої місця на стартовій решітці.

Раніше стало відомо, що зірка IndyCar Колтон Герта стане резервним пілотом Каділлак, і паралельно із цим виступатиме у Формулі-2 в 2026 році.