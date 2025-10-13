Він буде боротися за перемоги, – новачка Формули-1 вважають готовим до переходу до топової команди

Пілот Хаас Олівер Берман отримав високу оцінку за виступи у своєму першому повноцінному сезоні у Формулі-1.

Про це повідомляє Motorsport.

Берман дебютував в Ф-1 ще минулого року: спочатку 20-річний британець замінив Карлоса Сайнса за кермом Феррарі у Саудівській Аравії, після чого він виступив за Хаас замість Кевіна Магнуссена.

На думку гонщика та експерта Сема Берда, цього року Берман довів, що вже готовий до переходу до топової команди, у якій він боротиметься за подіуми та перемоги.

"Я даю йому рік, можливо, два роки, і він буде на вищому рівні, боротиметься за перемоги, боротиметься за подіуми. Він занадто хороший, щоб бути… На мою думку, він часто набагато швидший за Естебана Окона, особливо в кваліфікації. Гаразд, можливо, іноді трапляються якісь помилки, але він доводить, що достатньо хороший, щоб боротися на чолі цієї стартової решітки Формули-1. Він прийшов з такими високими очікуваннями після свого дебюту на Гран-прі в Саудівській Аравії, де Карлос Сайнс не міг змагатися через апендицит. Я думаю, що цього року було справді приємно спостерігати за ним. Якщо подивитися на всіх новачків, я вважаю, що (Ісак) Аджар був чудовим, я вважаю, що Берман був чудовим, і ці двоє були для мене найвидатнішими новачками. Я знаю, що (Андреа Кімі) Антонеллі останнім часом став краще, але я б не сказав, що він виділявся. Берман і Аджар, іноді ще (Габріель) Бортолето, ці троє виділялися", – сказав Берд.

У нинішньому сезоні Олівер Берман заробив 18 очок, які дозволяють йому посідати 19 місце особистого заліку. Його напарник по команді Естебан Окон іде 15-м, заробивши на 10 балів більше.

Нагадаємо, що Макс Ферстаппен назвав головного фаворита Формули-1 у наступному сезоні.