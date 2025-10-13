Неймовірно, що можу назвати його своїм другом, – Сайнс у захваті від Погачара

Пілот команди Вільямс Карлос Сайнс розповів про свою дружбу із багаторазовим переможцем Тур де Франс та чинним чемпіоном світу Тадеєм Погачаром.

Слова 31-річного іспанця наводить GPBlog.

Дружба гонщика та велосипедиста була заснована на тому, що вони обидва мешкають у Монте-Карло. Вони разом їздять на велосипедах та слідкують за успіхами один одного у спорті.

"Так, з тих із нас, хто зараз живе тут, у Монако, я б сказав, що він один з моїх найкращих друзів, один з тих, кого я бачу найчастіше. Ми часто ходимо разом на вечерю, катаємося на велосипедах. Я завжди кажу, що ми не їздимо кататися на велосипедах. Він їздить на велосипеді зі мною, бо це інший рівень велоспорту. Ми йдемо випити кави, ми йдемо випити фокаччу, ми говоримо про наші види спорту. Він мій великий шанувальник і шанувальник Формули-1, і, чесно кажучи, ми чудово проводимо час. Я дуже ним захоплююся, бо він надзвичайно скромна та доступна людина. Він дуже приземлений хлопець, я не знаю, як його описати. Він один з найкращих спортсменів, яких я коли-небудь зустрічав, і неймовірно мати задоволення називати його своїм другом", – сказав Сайнс.

Сьогодні, 13 жовтня, Тадей Погачар взяв участь у гонці на власну честь та програв – 27-річний словенець поступився британському аматору.

Карлос Сайнс у свою чергу готується до Гран-прі США, який проходитиме в Остіні цього тижня, 19 жовтня.

Нагадаємо, що саме під час етапу в США Формула-1 та Apple мають оголосити про багаторічний контракт на права трансляції.