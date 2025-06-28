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Він точно буде загрозою, – Піастрі розповів, хто буде його суперником на Гран-прі Австрії

Олексій Погорелов — 28 червня 2025, 12:17
Оскар Піастрі
Оскар Піастрі
Макларен

Пілот Макларена Оскар Піастрі вірить у те, що Макс Ферстаппен з Ред Булл буде його конкурентом за перемогу на Гран-прі Австрії.

Слова 24-річного австралійця наводить RacingNews365.

Піастрі та Ферстаппен мінялися другою та третьою позиціями під час першої та другої практик у Шпільберзі. На думку Оскара, такий темп Ред Булл налаштовує його на то, що Ферстаппен буде змагатися за поул та перемогу в гонці.

"Ми виглядали досить добре у практиках. Макс все ще близький, тому я думаю, що він точно буде загрозою для нас в цей вікенд.

Але машина відчувається добре. Я думаю, що темп досить непоганий. Отже, є позитивний перший крок", – сказав Піастрі.

Оскар Піастрі лідирує в особистому заліку пілотів, заробивши 374 очки. Макс Ферстаппен посідає третє місце, відстаючи від суперника на 43 бали.

Нагадаємо, що сьогодні, 28 червня, у Шпільберзі проходитиме кваліфікація Гран-прі Австрії. Вона розпочнеться о 17:00 за київським часом.

Раніше Оскар Піастрі запевнив, що керівництво Макларен не заборонило йому та Ландо Норрісу боротися один з одним на трасі.

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