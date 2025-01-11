Перес вперше з моменту звільнення з Ред Булл прокоментував своє майбутнє
Вже колишній пілот Ред Булл Серхіо Перес під час пресконференції у мексиканському Леоні заявив, що планує взяти час на роздуми щодо свого майбутнього.
Слова 34-річного мексиканця наводить Planet F1.
"Ще занадто рано давати відповідь, чи маю я намір повернутися у Формулу-1. В кінці минулого сезону все сталося дуже швидко, я не очікував, що покину команду.
Мій пріоритет – насолоджуватися життям, робити те, чого раніше не робив, бути з сім'єю.
У найближчі півроку я прийму рішення про те, чого я хочу в якості наступного кроку в своїй кар'єрі", – заявив Чеко.
Нагадаємо, що Ред Булл домомвився з Серхіо Пересом про розірвання контракту після провального сезону 2024 року.
Потім з'явилася інформація, що Чеко веде переговори з Феррарі, за яку він міг би виступати в інших автоспортивних серіях.