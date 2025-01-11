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Перес вперше з моменту звільнення з Ред Булл прокоментував своє майбутнє

Олексій Погорелов — 11 січня 2025, 17:02
Перес вперше з моменту звільнення з Ред Булл прокоментував своє майбутнє
Серхіо Перес
Planet F1

Вже колишній пілот Ред Булл Серхіо Перес під час пресконференції у мексиканському Леоні заявив, що планує взяти час на роздуми щодо свого майбутнього.

Слова 34-річного мексиканця наводить Planet F1.

"Ще занадто рано давати відповідь, чи маю я намір повернутися у Формулу-1. В кінці минулого сезону все сталося дуже швидко, я не очікував, що покину команду.

Мій пріоритет – насолоджуватися життям, робити те, чого раніше не робив, бути з сім'єю.

У найближчі півроку я прийму рішення про те, чого я хочу в якості наступного кроку в своїй кар'єрі", – заявив Чеко.

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Нагадаємо, що Ред Булл домомвився з Серхіо Пересом про розірвання контракту після провального сезону 2024 року.

Потім з'явилася інформація, що Чеко веде переговори з Феррарі, за яку він міг би виступати в інших автоспортивних серіях.

Формула 1 Серхіо Перес Ред Булл

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