Перес вперше з моменту звільнення з Ред Булл прокоментував своє майбутнє

Вже колишній пілот Ред Булл Серхіо Перес під час пресконференції у мексиканському Леоні заявив, що планує взяти час на роздуми щодо свого майбутнього.

Слова 34-річного мексиканця наводить Planet F1.

"Ще занадто рано давати відповідь, чи маю я намір повернутися у Формулу-1. В кінці минулого сезону все сталося дуже швидко, я не очікував, що покину команду.

Мій пріоритет – насолоджуватися життям, робити те, чого раніше не робив, бути з сім'єю.

У найближчі півроку я прийму рішення про те, чого я хочу в якості наступного кроку в своїй кар'єрі", – заявив Чеко.