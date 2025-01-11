Дорогий Колапінто: скільки Альпін заплатив Вільямс за аргентинця з українским корінням

Команда Формули-1 Альпін могла заплатити велику сумму за те, щоб Франко Колапінто приєднався до неї перед стартом нового сезону.

Про це повідомляє F1-Insider.

Згідно з джерелом, французький колектив виплатив Вільямс 10 мільйонів євро за перехід 21-річного аргентинця з українським корінням.

Повідомляється, що саме цю суму британці просили у Ред Булл, коли "бики" намагалися домовитися про трансфер пілота наприкінці минулої кампанії.

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Радник Альпін Флавіо Бріаторе бачить у Колапінто другого Міхаеля Шумахера, а тому місце Джека Дуена в команді знаходиться під загрозою.

Нагадаємо, що по ходу минулого сезону Франко Колапінто замінив Логана Сарджента у боліді Вільямс.

У дев'яти Гран-прі аргентинець двічі фінішував в очках, заробивши п'ять балів. Але на останньому відрізку з чотирьох гонок він тричі сходив з дистанції.

Раніше стало відомо, що Вільямс планує провести презентацію нового боліда у День святого Валентина.