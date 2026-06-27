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Був один жовтий прапор: Рассел – про суперечливий поул у кваліфікації Гран-прі Австрії

Олександр Булава — 27 червня 2026, 20:16
Був один жовтий прапор: Рассел – про суперечливий поул у кваліфікації Гран-прі Австрії
Джордж Рассел
F1

Пілот Мерседеса Джордж Рассел прокоментував свій суперечливий подіум у кваліфікації Гран-прі Австрії.

Його слова передає F1.

Драматичний фінал гонки приніс успіх Расселу, який випередив Леклера та Гамільтона. Британець проїхав повз жовті прапори через аварію пілота Ред Булл Макса Ферстаппена на передостанньому повороті.

Джордж наполягав, що він достатньо сповільнився через інцидент із Ферстаппеном, і сказав, що був лише один жовтий прапор, а не два, яких можна було б очікувати в такій ситуації.

Спочатку були певні сумніви щодо того, чи збереже Рассел свій результат, оскільки стюарди почали розглядати можливе порушення правил. Однак порушень не знайшли, оскільки був один жовтий прапор, а не подвійний.

"Я почуваюся неймовірно. Це було таке дивовижне коло. Я побачив жовтий прапор і серйозно скинув швидкість перед поворотом. До нього вигравав близько 0,5 секунд, а після виходу з повороту перевага все ще становила приблизно дві з половиною десятих. Це був один жовтий прапор, так що все гаразд.

День видався непростим, але видати таке коло – це щось особливе. Тому я дійсно пишаюся роботою, яку ми всі виконали", - підсумував Рассел.

Гонка відбудеться у неділю, 28 червня. Старт заїзду запланований на 16:00 за київським часом.

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Напередодні повідомлялося, що Міжнародна автомобільна федерація (ФІА) розглядає можливість повернення дозаправок під час гонок у межах обговорення нового регламенту двигунів на 2031 рік.

Мерседес Формула 1 Джордж Расселл

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