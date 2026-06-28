Це надскладне завдання: Гамільтон оцінив шанси Феррарі на перемогу на Гран-прі Австрії

Восьмиразовий чемпіон Формули-1 Льюїс Гамільтон заявив, що Феррарі не має шансів боротися з Мерседес суто по швидкості й сподівається на тактику, яка допоможе команді здобути перемогу.

Його слова наводить Sky Sports.

"Якщо говорити суто про чисту швидкість – ні. Мерседес дуже швидкі цього вікенду, у п'ятницю відрив складав шість десятих секунди. Проте завдяки стратегії у нас може з'явитися шанс. Думаю, замахнутися на перемогу – це надскладне завдання. Ми маємо набрати максимум очок для команди й спробувати втримати бодай один із болідів Мерседес позаду, якщо вдасться. Якщо ж зможемо випередити обидва – це буде просто мегарезультат".

Гамільтон також додав, що радий, що зможе стартувати поруч із напарником.

"Чудово, що Шарль стартує поруч, адже ми, сподіваюся, зможемо спрацювати командно в питанні тактики й спробуємо чинити тиск на Мерседес. У п'ятницю ми суттєво відставали й до кінця не розуміли чому. Але ми змінили деякі налаштування в машині й скоротили цей розрив. Гадаю, ми зробили крок уперед напередодні гонки. Чи вистачить цього, щоб кинути виклик Мерседес? Сумніваюся. Але якщо з'явиться найменша нагода, я зроблю все, щоб нею скористатися. До третього повороту тут довга пряма, тож, сподіваюся, на нас чекає хороша битва".

Нагадаємо, що на Гран-прі Барселони Гамільтон вперше здобув перемогу з 2024 року. Разом із ним на подіумі були Джордж Рассел та Ландо Норріс.

Варто зазначити, що поул-позицію на Гран-прі Австрії здобув пілот Мерседес Джордж Рассел. За ним показали найкращі результати Шарль Леклер та Льюїс Гамільтон.

Головна гонка Гран-прі Австрії відбудеться у неділю, 28 червня. Старт заїзду запланований на 16:00 за київським часом.