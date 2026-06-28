Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Автоспорт Формула 1

Це надскладне завдання: Гамільтон оцінив шанси Феррарі на перемогу на Гран-прі Австрії

Володимир Слюсарь — 28 червня 2026, 10:26
Це надскладне завдання: Гамільтон оцінив шанси Феррарі на перемогу на Гран-прі Австрії
Льюїс Гамільтон
Феррарі

Восьмиразовий чемпіон Формули-1 Льюїс Гамільтон заявив, що Феррарі не має шансів боротися з Мерседес суто по швидкості й сподівається на тактику, яка допоможе команді здобути перемогу.

Його слова наводить Sky Sports.

"Якщо говорити суто про чисту швидкість – ні. Мерседес дуже швидкі цього вікенду, у п'ятницю відрив складав шість десятих секунди. Проте завдяки стратегії у нас може з'явитися шанс.

Думаю, замахнутися на перемогу – це надскладне завдання. Ми маємо набрати максимум очок для команди й спробувати втримати бодай один із болідів Мерседес позаду, якщо вдасться. Якщо ж зможемо випередити обидва – це буде просто мегарезультат".

Гамільтон також додав, що радий, що зможе стартувати поруч із напарником.

"Чудово, що Шарль стартує поруч, адже ми, сподіваюся, зможемо спрацювати командно в питанні тактики й спробуємо чинити тиск на Мерседес.

У п'ятницю ми суттєво відставали й до кінця не розуміли чому. Але ми змінили деякі налаштування в машині й скоротили цей розрив. Гадаю, ми зробили крок уперед напередодні гонки.

Чи вистачить цього, щоб кинути виклик Мерседес? Сумніваюся. Але якщо з'явиться найменша нагода, я зроблю все, щоб нею скористатися. До третього повороту тут довга пряма, тож, сподіваюся, на нас чекає хороша битва".

Нагадаємо, що на Гран-прі Барселони Гамільтон вперше здобув перемогу з 2024 року. Разом із ним на подіумі були Джордж Рассел та Ландо Норріс.

Варто зазначити, що поул-позицію на Гран-прі Австрії здобув пілот Мерседес Джордж Рассел. За ним показали найкращі результати Шарль Леклер та Льюїс Гамільтон.

Головна гонка Гран-прі Австрії відбудеться у неділю, 28 червня. Старт заїзду запланований на 16:00 за київським часом.

Льюїс Гамільтон Гран-прі Австрії Формула 1

Формула 1

Стала відома причина, через яку Ферстаппен потрапив в аварію на кваліфікації Гран-прі Австрії
Був один жовтий прапор: Рассел – про суперечливий поул у кваліфікації Гран-прі Австрії
Рассел виграв суперечливу кваліфікацію Гран-прі Австрії
ФІА розглядає можливість повернення дозаправки під час Гран-прі у 2031 році
FIA скасувала обмеження на президентські терміни: Бен Сулаєм націлився на довічне керівництво

Останні новини