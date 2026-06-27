Рассел виграв суперечливу кваліфікацію Гран-прі Австрії

Пілот Мерседеса Джордж Рассел на автодромі "Ред Булл Ринг" виграв кваліфікацію Гран-прі Австрії Формули-1.

У першому сегменті кваліфікації боротьбу припинили пілоти Астон Мартін, Каділак та Вільямс. До фінального сегмента також не змогли пробитися гонщики Гаас, Ауді та Альпін.

У фіналі кваліфікації боротьба точилася між Мерседесом, Маклареном, Ред Буллом та Рейсінг Буллз. Найшвидшим у підсумку став Джордж Рассел із Мерседеса.

Варто зазначити, що наприкінці кваліфікації Макс Ферстаппен не вписався в дев'ятий поворот і вилетів за межі траси. Через це організатори перегонів оголосили жовті прапори, які зобов'язують пілотів негайно знизити швидкість. Саме в цих умовах Рассел показав найкращий час і випередив усіх суперників.

Результати кваліфікації Гран-прі Австрії

Джордж Рассел (Мерседес) - 1:06.113. Шарль Леклер (Феррарі) Льюїс Гамільтон (Феррарі) Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) Макс Ферстаппен (Ред Булл) Ландо Норріс (Макларен) Оскар Піастрі (Макларен) Ісак Хаджар (Ред Булл) Ліам Лоусон (Рейсінг Буллз) Арвід Ліндблад (Рейсінг Буллз)

Гонка відбудеться у неділю, 28 червня. Старт заїзду запланований на 16:00 за київським часом.