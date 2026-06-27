Рассел виграв суперечливу кваліфікацію Гран-прі Австрії
Пілот Мерседеса Джордж Рассел на автодромі "Ред Булл Ринг" виграв кваліфікацію Гран-прі Австрії Формули-1.
У першому сегменті кваліфікації боротьбу припинили пілоти Астон Мартін, Каділак та Вільямс. До фінального сегмента також не змогли пробитися гонщики Гаас, Ауді та Альпін.
У фіналі кваліфікації боротьба точилася між Мерседесом, Маклареном, Ред Буллом та Рейсінг Буллз. Найшвидшим у підсумку став Джордж Рассел із Мерседеса.
Варто зазначити, що наприкінці кваліфікації Макс Ферстаппен не вписався в дев'ятий поворот і вилетів за межі траси. Через це організатори перегонів оголосили жовті прапори, які зобов'язують пілотів негайно знизити швидкість. Саме в цих умовах Рассел показав найкращий час і випередив усіх суперників.
Результати кваліфікації Гран-прі Австрії
- Джордж Рассел (Мерседес) - 1:06.113.
- Шарль Леклер (Феррарі)
- Льюїс Гамільтон (Феррарі)
- Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес)
- Макс Ферстаппен (Ред Булл)
- Ландо Норріс (Макларен)
- Оскар Піастрі (Макларен)
- Ісак Хаджар (Ред Булл)
- Ліам Лоусон (Рейсінг Буллз)
- Арвід Ліндблад (Рейсінг Буллз)
Гонка відбудеться у неділю, 28 червня. Старт заїзду запланований на 16:00 за київським часом.