Стала відома причина, через яку Ферстаппен потрапив в аварію на кваліфікації Гран-прі Австрії

Чотириразовий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен потрапив в аварію в заключній частині кваліфікації на Гран-прі Австрії через дефект заднього крила.

Про це повідомляє наближений до "биків" журналіст De Telegraaf Ерік ван Харен.

Гонщик втратив контроль над болідом RB22 під час входу в передостанній поворот на трасі "Ред Булл Ринг". Елемент аеродинаміки не закрився належним чином після завершення зони активованого відкритого крила, що призвело до раптової втрати притискної сили та вильоту.

Також журналіст наводить слова керівника Ред Булл Лорана Мекіса, який визнав повну відповідальність за цей незвичний інцидент.

"Ми раптово втратили аеродинамічну ефективність у задній частині боліда, через що Макс не мав жодного шансу втримати машину. Як команда ми беремо на себе повну відповідальність за це і просимо в нього вибачення".

Нагадаємо, що поул-позицію на кваліфікації Гран-прі Австрії здобув пілот Мерседес Джордж Рассел. За ним показали найкращі результати Шарль Леклер та Льюїс Гамільтон.

Пізніше Рассел прокоментував свій суперечливий подіум на "Ред Булл Ринзі". Він проїхав кваліфікаційне коло, недотримуючись жовтих прапорів через аварію Ферстаппена на передостанньому повороті.

Головна гонка Гран-прі Австрії відбудеться у неділю, 28 червня. Старт заїзду запланований на 16:00 за київським часом.