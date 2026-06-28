Медланд: Рассел уникнув покарання завдяки затримці між зміною жовтих прапорів
Пілот Мерседес Джордж Рассел зміг завершити своє коло без анулювання результату через 15-секундну затримку під час зміни жовтих прапорів дирекцією гонки.
Про це повідомив журналіст Кріс Медланд.
Гонщик уникнув покарання, оскільки повністю скинув газ за 100 метрів до під'їзду до місця інциденту і пізніше повернувся до розгону на виході.
Стюарди визнали це суттєвою реакцією на сигналізацію в період, коли поодинокі жовті прапори ще не були підвищені до подвійних.
Сам Джордж встиг закінчити коло до моменту введення подвійних жовтих прапорів, оскільки контроль гонки протягом 15 секунд дискутував щодо доцільності залишення поодиноких прапорів заради можливості іншим завершити свої спроби.
Нагадаємо, що поул-позицію на кваліфікації Гран-прі Австрії здобув пілот Мерседес Джордж Рассел. За ним показали найкращі результати Шарль Леклер та Льюїс Гамільтон.
Пізніше Рассел прокоментував свій суперечливий подіум на "Ред Булл Ринзі". Він проїхав кваліфікаційне коло, недотримуючись жовтих прапорів через аварію Ферстаппена на передостанньому повороті.
Також стала відома причина, через яку Ферстаппен потрапив в аварію на кваліфікації Гран-прі Австрії – дефект заднього крила.
Головна гонка Гран-прі Австрії відбудеться 28 червня. Старт заїзду запланований на 16:00 за київським часом.