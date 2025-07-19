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Це змушує мене щоранку вставати з ліжка, – пілот Формули-1 мріє виступати за Феррарі

Олексій Погорелов — 19 липня 2025, 13:43
Це змушує мене щоранку вставати з ліжка, – пілот Формули-1 мріє виступати за Феррарі
Олівер Берман
Хаас

Пілот Хаас Олівер Берман не приховує свого бажання в майбутньому посісти місце за кермом боліда Феррарі на постійній основі.

Про свою мрію 20-річний британець розповів в інтерв'ю Motorsport.

Берман вже керував болідом Скудерії. У минулому сезоні він підміняв Карлос Сайнса на етапі в Саудівській Аравії, коли іспанець не міг виступати через апендицит.

У тому ж році він двічі виступив за Хаас, чим заробив собі авторитет та місце у команді на цей сезон. Олівер вірить, що Феррарі стежить за його успіхами.

"Минулого року очки далися досить легко, коли я виходив на заміну, і це трохи вплинуло на очікування. Цього року в нас більше проблем, ніж ми думали. Стабільно набирати очки складно, але я неймовірно мотивований. Зберігати правильний і позитивний настрій дійсно важливо.

Зараз я не зациклений на Феррарі. Я відчуваю, що у мене є все необхідне, щоб одного разу виступати за команду, але мені потрібно це довести.

Я впевнений, що Феррарі вірять у мене – вони підтримували мене до сих пір та дали мені той шанс, який у мене є зараз. Саме це змушує мене вставати з ліжка щоранку. Я хочу ганятися в червоному. Я хочу перемагати в червоному. Це моя головна мотивація", – сказав Берман.

Після дванадцяти етапів Формули-1 сезону-2025 Олівер Берман посідає 18-е місце особистого заліку, заробивши 6 очок. Хаас із 29 балами у свою чергу йде передостаннім у Кубку конструкторів.

Нагадаємо, що колишній пілот Хаас Мік Шумахер провів позитивні переговори з Каділлаком щодо ролі пілота в наступному сезоні.

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