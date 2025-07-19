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Все дуже позитивно, – син легенди Формули-1 підтвердив переговори з Каділлаком

Олексій Погорелов — 19 липня 2025, 12:51
Все дуже позитивно, – син легенди Формули-1 підтвердив переговори з Каділлаком
Мік Шумахер
Мерседес

Колишній пілот Хаас Мік Шумахер задоволений тим, як рухаються його переговори з Каділлаком.

Слова 26-річного німця наводить Motorsport.

Після того, як він втратив місце на стартовій решітці Формули-1, Мік став резервістом Мерседес, а згодом почав виступати за Альпін у серії WEC.

Незважаючи на певні успіхи у гонках на витривалість, син великого Міхаеля Шумахера сподівається повернутися в Ф-1. І в цьому йому має допомогти нова команда, яка ще не визначилася зі складом пілотів на 2026 рік.

"Так, звичайно, переговори тривають. Досі спілкування було дуже позитивним. І вони вже найняли фантастичну кількість людей для дебюту. Це честь бути частиною цього, вести з ними переговори. І це чудова позиція, яку я займаю", – сказав Мік.

Нагадаємо, що Шумахер-молодший є одним з трьох основних кандидатів на місце бойового пілота Каділлака на 2026 рік.

Раніше стало відомо, що сестра Міка Шумахера Джина здобула два чемпіонства з рейнінгу.

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