Новий склад пілотів, нове все: Мерседес показав свій болід на сезон Формули-1
Команда Формули-1 Мерседес продемонструвала вигляд свого нового боліда W16, який німецький колектив підготував для наступного сезону "королівських перегонів".
Нове творіння "срібні стріли" показали на своєму сайті.
Як і його конкуренти, Мерседес провів презентацію машини після великого шоу Ф-1, яке пройшло в Лондоні 18 лютого. Там усі команди серії показали свої нові лівреї. Тепер черга дішла й до німців.
"Наша основна увага була зосереджена на усуненні невеликого небажання боліда W15 проходити повільні повороти, а також дисбалансу температур шин, який робив машину нестабільною від сесії до сесії", – заявив технічний директор Мерседес Джеймс Еллісон.
В сезоні-2025 Мерседес матиме оновлений склад пілотів. До Джорджа Расселла приєднається дебютант Андреа Кімі Антонеллі, який замінив Льюїса Гамільтона.
Нагадаємо, що наступного ж дня після шоу в Лондоні Феррарі випустила свій SF-25 на трек в Фіорано, у той час як Астон Мартін презентував болід, як і Мерседес, лише фотографіями та відео.
На нашому сайті можна ознайомитися з календарем усіх етапів Формули-1 сезону 2025 року.