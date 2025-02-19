Червоно-біла Феррарі, стильний Мерседес, типовий Альпін: як виглядатимуть боліди Формули-1 у 2025 році
У вівторок, 18 лютого, в Лондоні на арені "О2" відбулося перше в історії Формули-1 шоу, під час якого всі команди серії продемонстрували свої лівреї на сезон 2025 року.
Порядок демонстрації визначили результати минулорічного Кубку конструкторів: від десятого місця до першого.
Шоу влючало в себе перерви на рекламу, виступи музикантів та інтерв'ю різних осіб, у тому числі відомого шеф-кухаря Гордона Рамзі, який не став підтримувати нові правила ФІА щодо нецензурної лексики пілотів.
Заубер
Вільямс
Рейсін Буллз
Хаас
Альпін
Астон Мартін
Мерседес
Ред Булл
Феррарі
Макларен
Сезон Формули-1 2025 року стартуватиме в середині березня етапом в Австралії – Гран-прі на Альберт Парку знову відкриватиме кампанію "королеви автоспорту", вперше з 2019 року.
Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з розкладом усіх етапів сезону-2025, а також часом початку кожної гонки кампанії.