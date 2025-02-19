Червоно-біла Феррарі, стильний Мерседес, типовий Альпін: як виглядатимуть боліди Формули-1 у 2025 році

У вівторок, 18 лютого, в Лондоні на арені "О2" відбулося перше в історії Формули-1 шоу, під час якого всі команди серії продемонстрували свої лівреї на сезон 2025 року.

Порядок демонстрації визначили результати минулорічного Кубку конструкторів: від десятого місця до першого.

Шоу влючало в себе перерви на рекламу, виступи музикантів та інтерв'ю різних осіб, у тому числі відомого шеф-кухаря Гордона Рамзі, який не став підтримувати нові правила ФІА щодо нецензурної лексики пілотів.

Заубер

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Вільямс

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Рейсін Буллз

Рейсін Буллз Рейсін Буллз Рейсін Буллз Рейсін Буллз

Хаас

Хаас Хаас Хаас Хаас

Альпін

Альпін Альпін Альпін Альпін

Астон Мартін

Астон Мартін Астон Мартін

Introducing our 2025 livery.



Driven From Within. #F175Live pic.twitter.com/5gpeDwGhaT — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) February 18, 2025

Мерседес

Мерседес Формула-1

Mercedes make their bid to return to the top in 2025... and this is how they'll look 👀#F175LIVE @MercedesAMGF1 pic.twitter.com/tUyT04glvJ — Formula 1 (@F1) February 18, 2025

Ред Булл

Ред Булл Ред Булл Ред Булл

Феррарі

Феррарі Феррарі Феррарі Феррарі Феррарі Феррарі

Макларен

Макларен Макларен Макларен

Сезон Формули-1 2025 року стартуватиме в середині березня етапом в Австралії – Гран-прі на Альберт Парку знову відкриватиме кампанію "королеви автоспорту", вперше з 2019 року.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з розкладом усіх етапів сезону-2025, а також часом початку кожної гонки кампанії.