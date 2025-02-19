Феррарі вперше випустила новий болід на трасу
Сьогодні, 19 лютого, Скудерія Феррарі випустила на трек у Фіорано свій новий болід під назвою SF-25, який буде змагатися з іншими у сезоні 2025 року.
Італійська стайня вирішила в певному сенсі публічно протестувати своє творіння наступного ж дня після шоу Формули-1, на якому машина вперше побачила світ.
Вранці на новому боліді Феррарі поїздив Шарль Леклер, після чого його місце посів Льюїс Гамільтон, новачок італійської команди.
Нагадаємо, що це не остання презентація машини 2025 року від команд "королеви автоспорту". Мерседес планує провести показ свого боліда W16 наступного тижня.
Раніше стало відомо, що Формула-1 знайшла спосіб, як зробити Гран-прі Монако більш цікавим, бо зараз етап в Монте-Карло вже не викликає такого захоплення, як 20 років тому.