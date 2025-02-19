Феррарі вперше випустила новий болід на трасу

Сьогодні, 19 лютого, Скудерія Феррарі випустила на трек у Фіорано свій новий болід під назвою SF-25, який буде змагатися з іншими у сезоні 2025 року.

Італійська стайня вирішила в певному сенсі публічно протестувати своє творіння наступного ж дня після шоу Формули-1, на якому машина вперше побачила світ.

Вранці на новому боліді Феррарі поїздив Шарль Леклер, після чого його місце посів Льюїс Гамільтон, новачок італійської команди.

Hitting the track for the first time 👊



The SF-25 makes its debut in Fiorano! pic.twitter.com/Mnks5EcLrv — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) February 19, 2025

Нагадаємо, що це не остання презентація машини 2025 року від команд "королеви автоспорту". Мерседес планує провести показ свого боліда W16 наступного тижня.

Раніше стало відомо, що Формула-1 знайшла спосіб, як зробити Гран-прі Монако більш цікавим, бо зараз етап в Монте-Карло вже не викликає такого захоплення, як 20 років тому.