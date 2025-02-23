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Чемпіон Автоспорт Формула 1

AMR25: Астон Мартін представив болід сезону 2025 року

Олексій Погорелов — 23 лютого 2025, 20:00
Болід AMR25
Болід AMR25
Астон Мартін

Астон Мартін показав, як виглядатиме болід, у якому Фернандо Алонсо та Ленс Стролл виступатимуть у сезоні Формули-1 2025 року.

Детальне ознайомлення з машиною відбулося на сайті британської команди.

Нове творіння інженерів Астон Мартін отримало назву AMR25. Згідно із заявою, AMR25 є еволюцією свого попередника. Зміни спрямовані на те, щоб зробити болід більш керованим і підвищити загальну впевненість пілота.

У порівнянні з AMR24, машина має значні зміни аеродинамічної поверхні, найбільш помітними з яких є передні та задні крила, бокові стійки, кришка двигуна та днище.

Астон Мартін
Астон Мартін
Астон Мартін
Астон Мартін
Астон Мартін
Астон Мартін
Астон Мартін
"Ми багато чому навчилися в 2024 році, і команда використовує це як рушійну силу в цьому сезоні з AMR25. Конкуренція буде дуже жорсткою в останній рік дії поточного регламенту, але я знаю, що команда наполегливо працювала, щоб переконатися, що ми готові. Я радий повернутися на правильний шлях. Я готовий допомогти цій команді стати сильнішою і продовжити цей шлях разом", – заявив Фернандо Алонсо.

Нагадаємо, що цю ліврею Астон Мартін показав ще 18 лютого, коли Формула-1 влаштувала в Лондоні спеціальне шоу "F1 75".

Раніше стало відомо, якою Фернандо Алонсо бачить "королеву автоспорту" майбутнього, порівнявши, якою вона є зараз та якою вона була 25 років тому.

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