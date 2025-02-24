Антонеллі: Я в Мерседес для того, щоб писати власну історію, а не замінити Гамільтона

Дебютант Формули-1 Андреа Кімі Антонеллі не хоче бути в тіні Льюїса Гамільтона, який у складі Мерседес виграв шість титулів чемпіона світу.

Слова 18-річного італійця наводить Motorsport.

Антонеллі наголосив, що не хоче, щоб його порівнювали з сером Льюїсом, бо він ніколи його не замінить. Натомість, юний пілот хоче писати власну історію в складі "срібних стріл".

"Я не вважаю правильним говорити, що я його заміна. Він так багато зробив у спорті, а я просто відчуваю себе наступним гонщиком Мерседес. Мені дуже хочеться написати свою власну історію. Безумовно, виступати за Мерседес – це велика відповідальність, тому що це топ-команда, але в той же час це чудова можливість. Це привілей бути там, де я є сьогодні. Я просто намагаюся максимально використати цю можливість", – сказав Кімі.

Кімі Антонеллі стане третім наймолодшим гонщиком в історії Формули-1, коли вийде на стартову решітку Гран-прі Австралії, який відкриватиме сезон-2025. У віці 18 років та 6 місяців він поступатиметься лише Максу Ферстаппену і Ленсу Строллу.

Юнак реалістично оцінює свої перспективи на 2025 рік, пояснюючи, що у нього немає "великих очікувань".

"Що я дійсно збираюся робити, так це намагатися зосередитися на процесі, намагатися отримувати задоволення. Безумовно, те, що я дійсно хочу зробити, – це почати з хорошого ритму, намагатися відштовхуватися від нього і намагатися бути послідовним. Звичайно, мислення завжди буде однаковим: намагатися йти в ногу з часом і перемагати, показувати найкращі результати. Але в той же час потрібно бути реалістом, тому що рівень суперконкуренції дуже високий".

Раніше Льюїс Гамільтон, чиє місце в Мерседес посів Антонеллі, пригадав виступи Фернандо Алонсо та Себатьяна Феттеля за Феррарі, у якій британець також дебютуватиме в Мельбурні у березні.

Також нагадаємо, що вчора Астон Мартін продемонстрував свій новий болід під назвою AMR25, за кермом якого Алонсо та Стролл виступатимуть у наступному сезоні.