Расселл створив картингову академію для юних гонщиків: переможець отримає повністю оплачений сезон

Пілот Мерседес Джордж Расселл оголосив про створення власної картингової академії GR63 Academy, яка допомагатиме талановитим юним гонщикам розвиватися в автоспорті. Проєкт розпочне роботу в 2027 році. За його підсумками 1 із учасників отримає повністю оплачений сезон у картингу на 2028 рік.

Про це повідомляє офіційний сайт Сільверстоуна.

Перший етап відбору відбудеться у грудні 2026 року на трасі Сільверстоун. До участі в кваліфікаційних заїздах запрошують дітей віком від 8 до 9 років. Вартість 1 сесії становитиме 25 фунтів стерлінгів.

За результатами кваліфікації 80 найшвидших учасників пройдуть до наступного етапу відбору, який запланований на кінець січня 2027 року. За його підсумками визначать 25 гонщиків, які отримають місця в академії та виступатимуть у чемпіонаті GR63.

Програма передбачатиме 8 етапів на різних конфігураціях траси Kart Silverstone. Участь у чемпіонаті буде повністю профінансована. Крім того, кожен відібраний гонщик отримає комплект екіпірування у фірмових синіх кольорах Расселла.

Після завершення чемпіонату 5 найкращих учасників вийдуть до фінального відбору. Під час нього оцінюватимуть їхній талант, результати на трасі, фізичну підготовку, гоночну майстерність і навички роботи з медіа. Переможець отримає повністю оплачений картинговий сезон у 2028 році.

Расселл пояснив, що створення академії пов'язане з його власним шляхом у автоспорті. За словами британця, саме картинг заклав основу його гоночної кар'єри, тому він прагне допомогти молодим спортсменам, яким складно отримати першу можливість через фінансові обмеження.

"Картинг – це те, з чого все почалося для мене, і він відіграв надзвичайно важливу роль у моїй кар'єрі. Я також добре розумію, наскільки складно талановитим молодим гонщикам отримати свою першу можливість, особливо коли фінансові можливості обмежені", – зазначив пілот Мерседес.

Ініціативу підтримав президент Британського клубу автоспорту (BRDC) Девід Култхард. Він наголосив, що розвиток молодих талантів і підтримка британського автоспорту є важливими напрямами діяльності організації. BRDC співпрацюватиме з Расселлом у реалізації проєкту на базі Сільверстоуна.

Нагадаємо, що напередодні Гран-прі Бразилії Джордж Расселл отримав штраф у п'ять позицій на стартовій решітці через встановлення нового двигуна на болід, проте в підсумку фінішував на 4 місці, а Мерседес гарантував собі перемогу в Кубку конструкторів.