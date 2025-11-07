Українська правда
Новачок Формули-1 оголосив дату презентації концепту боліда 2026 року

Олексій Погорелов — 7 листопада 2025, 10:40
Новачок Формули-1 оголосив дату презентації концепту боліда 2026 року
Ауді

Ауді вже все підготувала до свого дебютного сезону в Формулі-1, а тому команда збирається показати концепт боліда 2026 року.

Про це повідомляє GPBlog.

Майбутня німецька команда розкрила дату презентації концепту своєї машини нового покоління "королеви автоспорту". Згідно з джерелом, вона має відбутися 12 листопада о 21:00 за північноамериканським часом. Проте навряд чи Ауді одразу покаже свій справжній болід.

У наступному сезоні Ауді посяде місце Заубера серед команд Формули-1. Німецький автовиробник придбав швейцарську стайню 3 березні 2024 року. Але вже наприкінці листопада того ж року Ауді продала значний міноритарний пакет акцій Заубера суверенному фонду Катару. Минулого літа був укладений контракт із титульним спонсором.

Нагадаємо, що сьогодні, 7 листопада, в Сан-Паулу розпочнеться 21-й етап Формули-1 сезону-2025. На нашому сайті можна ознайомитися з розкладом гоночних сесій бразильського вікенду.

