Магічна Бразилія, що може поховати шанси Ферстаппена на титул: прев'ю Гран-прі Сан-Паулу

Сезон Формули-1 2025 підходить до завершення і вже цього вікенду ми до 2026 року попрощаємось з гонками в Південній Америці.

Бразилія готується приймати 21 з 24 етапів сезону. Про можливий дощ, шанси фаворитів та головні інтриги спринтового Гран-прі Сан-Паулу ми поговоримо в цьому прев'ю.

Історична довідка

Перші заїзди в найбільшій країні Південної Америки відбувались в Ріо-де-Жанейро ще до початку другої світової, однак Формула-1 приїхала до Бразилії лише у 1970-х.

Автодром Інтерлагос уперше прийняв етап у 1972-му. Тоді гонка не входила до заліку Формули-1, і лише наступного року вона була включена в офіційний календар.

Дебютну гонку в Бразилії виграв місцевий улюбленець та чинний на той момент чемпіон Емерсон Фіттіпальді.

Наразі Бразилія прийняла 51 етап чемпіонату світу, 41 з яких пройшов на "Інтерлагосі". (Ще 10 прийняла інша траса – "Жакарепагуа" в Ріо).

Лише одного разу з 1973 Формула-1 не завітала до Бразилії. Причиною стала пандемія COVID-19, що значно змінила графік змагань у всьому спорті загалом.

Рекорди Гран-прі Бразилії

Рекордну кількість перемог на південноамериканському етапі має легендарний Ален Прост – 6.

Серед чинних пілотів до нього наблизився Льюїс Гамільтон – 3 перемоги (2016, 2018, 2021) та чинний чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен (2019, 2023, 2024).

Серед команд найкращий рекорд у Бразилії має Макларен з 12 перемогами, трохи відстає Феррарі – 11.

Конфігурація треку

За час свого існування автодром пережив низку реконструкцій. У теперішній конфігурації він має 15 поворотів, а загальна довжина треку складає 4309 метрів.

Відносно коротке кільце часто стає причиною того, що пілоти заважають один одному у кваліфікації. Рух болідів відбувається проти годинникової стрілки, а піт-лейн розташований зліва від основної траси. Дистанція перегонів – 71 коло.

Висота над рівнем моря – приблизно 750 метрів. На тлі нещодавньої двокілометрової висоти Мехіко це здається небагато, проте тут теж можна спостерігати ефект більш розрідженого повітря у порівнянні з рештою етапів чемпіонату.

Пілоти проходять коло Інтерлагоса майже без перепочинку: спершу серія поворотів Senna S, де часто трапляються обгони, потім ритмічна середина з тісними апексами, і на завершення — довгий підйом із розгоном на повну швидкість до фінішної прямої.

F1

Рекордний час у гонці на автодромі Жозе Карлуса Пачі (офіційна назва, – прим.) продемонстрував Вальттері Боттас у боліді Мерседес у 2018 році – 1:10,540.

Шини, стратегії та погода у Бразилії

Цьогорічний вибір гуми для Гран-прі Сан-Паулу повертає нас до 2023 року, коли був представлений комплект з C2 (жорстка), C3 (середня) і C4 (м'яка), тобто на один ступінь жорсткішим, ніж тріо, яке використовувалося минулого року.

Минулого року шини для сухої погоди не стали в нагоді, але під час використання в п'ятницю та суботу вони показали високий рівень зносу, а також зернистість, особливо на задній осі.

Якщо умови будуть схожими, з неминучими варіаціями через старіння асфальту, рішення про використання більш жорстких сумішей може продовжити термін експлуатації шин, які вже є більш стійкими до зносу, ніж лінійка 2024 року. Це може дозволити використовувати софт, який минулого року брали тільки для кваліфікації спринту.

Чи знадобиться цього року гума для сухих умов? Радше за все так. Наразі прогноз погоди вказує, що на дощ слід очікувати суботу, що може вплинути на переможця спринту та результат кваліфікації.

Передбачається, що в неділю буде сухо, але погода в Бразилії мінлива і все ще може змінитися, як в один, так і в інший бік.

Фаворити та інтриги Гран-прі Паулу

Як це часто буває, погодні умови можуть змінювати розстановку сил і навички пілотування на вологій трасі відіграють більшу роль ніж швидкість твого боліда.

Саме це може допомогти Максу Ферстаппену стати "королем" суботи. Враховуючи вражаючи статистику нідерландця в спринтах, а також можливий дощ під час кваліфікації, пілот Ред Булл буде фаворитом саме суботньої частини етапу.

Цього сезону поул-позиція часто відігравала ключову роль у заїздах, проте ми знаємо, що Бразилія одна з найцікавіших трас, яка дозволяє боротися кожного кола і прориватися навіть з хвоста пелотону.

Тому навіть погана кваліфікація в суботу може не завадити Макларенам посуху демонструвати дуже високу швидкість.

Важливим питанням буде для "папаї" чи зможе Ландо Норріс продовжити свою домінацію над партнером, адже за умови хорошого темпу Оскара Піастрі можна застрягнути в боротьбі між напарниками, поки Ферстаппен поїде за черговою перемогою у Формулі-1.

Прогноз Чемпіона

Як ми вже і писали, в дощову погоду Макс Ферстаппен має стати королем суботи, вигравши спринт та кваліфікацію, а ось щодо неділі чимало питань.

Макларен будуть фаворитами в суху погоду і зважаючи на другу половину сезону Ландо Норріс буде мінімум другим, а ось Оскар Піастрі може знову застрягти в боротьбі з Феррарі чи Мерседес.

Розклад Гран-прі Бразилії

П'ятниця, 7 листопада

16:30 – 17:30. Перша практика

20:30 – 21:14. Спринт кваліфікація

Субота, 8 листопада

16:00 – 17:00. Спринт

20:00 – 21:00. Кваліфікація

Неділя, 9 листопада

19:00. Гонка

Де дивитися

Пряму трансляцію спринту, кваліфікації та безпосередньо гонки Гран-прі Бразилії в Україні покаже телеканал Setanta Sports Ukraine+ та ОТТ-платформа Setanta Sports.

Нагадаємо, що після 20 етапів Формули-1 сезону-2025 особистий залік пілотів очолює представник Макларен Ландо Норріс, який допоміг команді захистити статус володаря Кубку конструкторів.