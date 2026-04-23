Несподівана фанатка Формули-1: Магучіх підтримала у соцмережах відому команду

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх перед стартом літнього сезону активно ділиться моментами з особистого життя та підготовки.

Цього разу спортсменка здивувала підписників новим образом, з'явившись у футболці команди Макларен з Формула-1.

На опублікованому фото Магучіх виглядає розслаблено, демонструючи підтримку відомої гоночної команди. Такий вибір одягу одразу привернув увагу фанатів, адже легкоатлетка рідко асоціюється з автоспортом.

У підписі до публікації вона звернулася до аудиторії: "Є тут фанати Формули 1? Яка ваша улюблена команда?", спровокувавши активне обговорення серед підписників.

Нагадаємо, напередодні Ярослава здобула "золото" на чемпіонаті світу, підкоривши висоту 2,01 метра. Срібну нагороду також виборола українка Юлія Левченко, яка взяла планку на 1,99 метра.

