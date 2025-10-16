Синьо-жовтий Альпін, класичний Вільямс: команди Формули-1 підготували лівреї для Гран-прі США

З 17 по 19 жовтня в Остіні на Трасі Америк проходитиме дев'ятнадцятий етап Формули-1 сезону 2025 року.

Спеціально для американського вікенду більша частина пелотону "королеви автоспорту" вирішила підготувати оновлені лівреї болідів, які прикрашатимуть паддок, бокси та трек в Остіні.

Доєднатися до цього флеш-мобу ще можуть Мерседес, Феррарі та Заубер, які на даний момент не анонсували спеціальної лівреї.

Серед тих, хто підготував її, особливо виділяється Хаас, що й не дивно, оскільки для американської стайні це буде домашній етап. Вільямс вирішив зробити ретро-ліврею, яка відсилає до боліду 2002 року. Альпін та Астон Мартін додали на свої машини жовтого кольору, у той час як Рейсін Буллз обрали черепаховий стиль.

Володар Кубку конструкторів-2025 Макларен назвав свою ліврею "райдужним покращенням". У цих кольорах колектив з Вокінга виступатиме й у Мексиці наступного тижня.

Поки що останнім у потяг застрибнув Ред Булл, але австрійська команда представила ліврею, яка мало чим відрізняється від класичної.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з розкладом усіх гоночних сесій етапу в Остіні.

Раніше стало відомо, що під час Гран-прі США діятиме попередження про екстремальну спеку, як це було в Сінгапурі.