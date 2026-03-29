Це просто не те, чим я хочу займатися: Ферстаппен заговорив про завершення кар'єри після сезону-2026

Чотириразовий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен із команди Ред Булл, який завершив минулий чемпіонат другим у особистому заліку, заговорив про завершення кар'єри після сезону-2026.

Про це повідомляє The Athletic.

Причиною цьому став новий технічний регламент. На всіх трьох Гран-прі-2026 нідерландець не зумів увійти в топ-5.

"Викладаюся на повну, але роблю це не дуже здоровим способом, тому що мені не подобається те, що я роблю. Коли ти на сьомій або восьмій позиції і тобі не подобається те, що відбувається, то це не природне середовище для гонщика. Я намагаюся адаптуватися, але це справді антиводіння. У підсумку це просто не те, чим я хочу займатися. Відхід наприкінці сезону? Про це я і говорю. Думаю про це в паддоку.

В особистому житті я дуже щасливий. Зазвичай ти чекаєш 24 гонки. Цього разу 22. Але зазвичай це 24 етапи. І тоді ти просто думаєш, а чи варто цього того? Чи мені більше подобається бути вдома з родиною? Більше бачитися з друзями, коли не отримуєш задоволення від спорту? Мені сумно, що ми взагалі про це говоримо. Що є, те є. Не потрібно мене жаліти. Зі мною все буде гаразд", – сказав Ферстаппен.

У паддоку говорять про пункт контракту з Red Bull: нідерландець може розірвати угоду достроково, якщо до літньої паузи не увійде до лідерів особистого заліку.

Макс Ферстаппен був головною зіркою Ф-1 чотири роки поспіль, завоювавши титул у 2021, 2022, 2023 та 2024 роках. 2025-го він став віцечемпіоном.

Ферстаппен вже бере участь у перегонах на витривалість. Нещодавно він виграв заїзд на Нюрбургрингу в Німеччині, але його дискваліфікували через помилку команди з шинами.