Ферстаппен втратить найближчого соратника: хто такий Джанп'єро Ламбьязе і що означає його перехід у Макларен

Від гаражів невеликих команд до піт-волу чотириразового чемпіона світу – Джанп'єро Ламбьязе завоював репутацію одного з найнадійніших і найвпливовіших інженерів у світі автоспорту.

Відомий уболівальникам просто як "GP" (скорочення від Джанп'єро), він провів два десятиліття за лаштунками – ретельно налаштовуючи машини, приймаючи миттєві рішення та передаючи спокійні й точні повідомлення по радіо, що неодноразово ставало вирішальним фактором в боротьбі не лише за перемоги, а й за титули. Керівник гоночної програми Ред Булл і багаторічний інженер Макса Ферстаппена офіційно складе свої повноваження у 2028 та перейде до Макларен.

Чемпіон намагається розібратися, хто такий Джанп'єро Ламбьязе, як він вплинув на кар'єру Макса Ферстаппена та що чекає на нього далі.

Шлях до Ред Булл

Народився наш герой у Великій Британії у італійській сім'ї, звідси і яскраве ім'я та прізвище. З ранніх років Джанп'єро цікавився автоспортом і Формулою-1 зокрема. Пішовши за мрією Ламбьязе завершив один з найпрестижніших вишів у світі – Університетський коледж Лондона за спеціальністю "Машинобудування" і вже у 20 років британець італійського походження розпочав свою кар'єру у "королеві автоспорту".

Першою роботою Ламбьязе стала посада інженера з обробки даних у команді "Джордан", дітищі легендарного Едді Джордона.

Спеціалізувався Ламбьязе на роботі з гумою та аналізі характеристик боліда, будучи незамінним у колективі протягом усіх ребрендингів (у 2006 році Jordan став Midland, у 2007-му – Spyker, а у 2008 році – Force India).

Після закріпленні у структурі команди Джанп'єро Ламбьязе зосередився на оптимізації збору даних для вдосконалення налаштувань боліда, а у 2008-му британця підвищили до посади інженера з продуктивності для пілота Джанкарло Фізікелли. Саме зусилля Ламбьязе допомогли Фізікеллі завоювати першу і єдину в історії Force India поул-позицію, яку італійський гонщик конвертував у перший подіум в історії та найкращий фініш за весь час існування бренду аж до 2018 року – друга позиція на Гран-прі Бельгії-2009.

Гострий розум і холоднокровність Ламбьязе не залишались непоміченими керівництвом – вже з сезону-2010 Джанп'єро став повноцінним гоночним інженером. Спочатку він працював з Вітантоніо Ліуцці (колишнім гонщиком Ред Булл), а потім з Полом ді Рестою, де керував оптимізацією налаштувань та вже звичною для нас комунікацією з пілотом.

Звичайно говорити про якісь неймовірні досягнення чи навіть просто подіуми пілотам Force India не доводилось, ді Реста найчастіше фінішував на межі очкової зони, а його найкращими результатами за 3 роки стали два четвертих місця – у Сінгапурі-2012 та в Бахрейні-2013.

У 2014 Force India замінила британця на молодого і талановитого Серхіо Переса (тепер уже майбутнього пілота Ред Булл). І це рішення дійсно стало успішним, уже в третій гонці за кермом нової команди мексиканець привіз другий в історії подіум, завершивши заїзд у Бахрейні на третій сходинці, попереду були лише нестримні пілоти Мерседес, що випереджали найближчих переслідувачів на понад 20 секунд.

5 з 6 фінішів у топ-3 для Force India здобув Серхіо Перес

Before the cars head out to the grid, we want to say 'thank you' to our @GPLambiase - his last race with us! #legend

Саме 2014 й став останнім сезоном для Ламбьязе у колективі, в якому він розпочав свою кар'єру та зумів зробити своє ім'я.

Кілька років тому вже колишній керівник Ред Булл Крістіан Горнер розповів, як Джанп'єро Ламбьязе опинився у стайні "биків", і знову доля зводила нашого героя з 4-разовим чемпіоном світу…

Прихід у Ред Булл і "голос розуму" для чемпіона світу

Ні, у 2015 році Макс Ферстаппен лише дебютував, а людиною, що привела Ламбьязе в РБ став Себастьян Феттель. Лідер "биків" та чемпіон світу, що не зумів захистити титул, програв ще й внутрішню боротьбу юному Даніелю Ріккардо.

Австралієць привіз три перемоги, а Себ мав лише 4 подіуми. На тлі загальних невдач у керівництві почались пертурбації, гоночний інженер німецького гонщика Гійом Роклен був підвищений до посади керівника відділу гоночної інженерії (саме цю посаду обіймав Ламбьязе з 2022 по 2024 рік).

То що робити Феттелю? Правильно, потрібен новий гоночний інженер. Тут і з'явився у житті Джанп'єро червоний бик. Саме Себастьян провів співбесіду з Ламбьязе перед тим як покинути команду і перейти у Феррарі.

Колишній керівник Ред Булл Крістіан Горнер (зліва) та Джанп'єро Ламбьязі (справа) Getty Images

І хоча перший пілот, з яким довелось працювати нашому герою став росіянин Данііл Квят, перший чемпіон Ред Булл визнав його, як гідного роботи в команді та разом з ним зокрема. Однак як ми знаємо співпраця Ламбьязе з Квятом тривала недовго і виною тут сам росіянин і його помилки, що призвели до чергових змін у Ред Булл. Вже у 2016 році, після домашньої гонки Данііла в Росії його понизили до Торо Россо, а в основній команді з'явився головний талант покоління – Макс Ферстаппен приєднався до Ред Булл.

І як у голлівудських фільмах, у першій же гонці за нову команду, маючи на зв'язку нового гоночного інженера, Макс Ферстаппен виграє Гран-прі Іспанії. Звичайно цьому передувало легендарне зіткнення Гамільтона та Розберга, однак це не відміняє того, що 18-річний нідерландець став швидшим за решту і сприяв цьому безпосередньо Джанп'єро Ламбьязе.

Поки напарник нідерландця намагався витискати максимум з гуми і заїхав на 3 піт-стопа, Ферстаппен майже половину дистанції проїхав на одному комплекті, захищаючись від Кімі Ряйкконена на Феррарі. Саме це рішення, що було ухвалено в співпраці пілота та інженера, й принесло Ред Булл одну з двох перемог у 2016 році. І хоч за підсумком сезону Макс опинився нижче напарника та попередника Себастьяна Феттеля, це легко можна списати на старт у Торо Россо та відразу 3 сходи з дистанції.

На сьогодні Ферстаппен та Ламбьязе працюють пліч-о-пліч вже десять років у Макс описує Джанп'єро не просто, як колегу, а як справжнього друга.

"Це був емоційний рік. Забудьте про цьогорічні результати. Я також не хочу занадто заглиблюватися в подробиці, але це було нелегко. Але я дуже радий, що маю змогу працювати з такою захопленою людиною. Звісно, він – мій інженер на гонках, але я вважаю його своїм другом. Ми разом пережили стільки емоційних моментів і фантастичних досягнень. Я впевнений, що він теж трохи розчулився після фінішу. Я просто дуже пишаюся тим, що маю змогу працювати з такою чудовою людиною. Він є справжнім прикладом того, хто ніколи не здавався цього сезону, навіть у найважчі часи", – казав Ферстаппен після завершення сезону-2026.

І це не порожні слова, Ламбьязе став ментором та голосом розуму для молодого та гарячого гонщика. Сам Джанп'єро зізнавався – працювати з Максом не просто – він емоційний, прямолінійний і очікує від вас тієї ж пристрасті до роботи, що має сам.

"Він дуже прямий, відвертий і чесний, але він очікує такого ж ставлення до себе у відповідь. Якщо ви будете намагатися догоджати йому, оберігати його від усього, намагатися стати його найкращим другом і бути тим, хто завжди погоджується, ви втратите його вже за кілька місяців", – розповідав Ламбьязе.

Max Verstappen deserves a lot of praise for his raise on Sunday...



But so too does his race engineer, Gianpiero Lambiase 📻



A master of calmness and communication in chaotic situations 👏#F1 #BrazilGP @redbullracing pic.twitter.com/n5VhXxPnJM — Formula 1 (@F1) November 4, 2024

Коли потрібно було – Джанп'єро заспокоював свого підопічного, коли Ферстаппену необхідно було завестися, то саме Ламбьязе був тим, хто знаходив правильні слова. Ось одна з вирізок радіопереговорів Макса Ферстаппена з гоночним інженером:

Ламбьязе: Просто виконуй мої вказівки.

Ферстаппен: Ні, я хочу знати, чи обидві машини так роблять.

Ламбьязе: Максе, будь ласка, виконуй мої вказівки і довіряй їм. Дякую.

Або ж ситуація у кваліфікації до Гран-прі Бельгії-2023:

Ферстаппен: Мені треба було просто проїхати два кола поспіль, як я й казав. Ааааа.

Ламбьязе: Але ти пройшов, Максе.

Ферстаппен: Так, мені начхати, що я пройшов на 10-му місці! Це просто лайняний результат.

Ламбьязе: Гаразд, а якби траса була на дві секунди швидшою на твоєму останньому колі, а в тебе не залишилося б сил, як би це закінчилося? Але скажи мені, що ти хочеш робити в Q3, і ми це зробимо. Дай мені знати. Налаштування, паливо, план заїздів.

Після завойованої поул позиції нідерландець перепросив:

Ферстаппен: О, гарний відрив. Принаймні, у нас був хороший третій сегмент, і вибач, GP, що так розлютився.

Ламбьязе: Повільно звикаю до цього, Максе.

І така взаємодія була звичною для обох, Ламбьязе міг витримувати та приборкувати характер Ферстаппена, що приносило дивіденди обом, а саме: 71 перемога, 48 поул-позицій, 127 подіумів, 6 гранд слемів та 4 титула чемпіона світу.

Здавалося б їх співпраця буде вічною, тим паче Джанп'єро був неймовірно важливим робітником у Ред Булл і регулярно отримував підвищення. Однак цінували роботу британського фахівця не лише в австрійській компанії з виробництва енергетиків...

Перехід у Макларен як грім серед ясного неба

Те що Джанп'єро Ламбьязе один з найбільш затребуваних фахівців у Формулі-1 немає сумніву. Чого варті чутки про інтерес з боку Феррарі, на тлі переходу Льюїса Гамільтона до Скудерії та пошуку нового гоночного інженера для 7-разового чемпіона. Також напередодні старту сезону-2026 голову відділу перегонів Ред Булл запрошував Астон Мартін на одну з керівних посад, однак і цього переходу не сталось.

А ось відмовити Макларен Джанп'єро не зумів і вже з 2028 Ламбьязе виконуватиме обов'язки Головного директора з перегонів у британській команді.

An illustrious career so far 🤩



Working his way up through Jordan, Midland, Spyker, Force India, Red Bull and soon McLaren, GianPiero Lambiase knows his way around F1 💪#F1 pic.twitter.com/7HocQ13Rl6 — Formula 1 (@F1) April 10, 2026

І постає відразу декілька питань: що це означає для Ред Булл, навіщо цей перехід був Макларен, чи правильне рішення ухвалив Ламбьязе, та яке майбутнє чекає на Макса Ферстаппена без вірного помічника по ту сторону радіопереговорів. Про все по черзі.

Що це означає для Ред Булл? "Бики" втратили чергового ключового працівника, який "кував" перемоги останнє десятиліття. І це не перший випадок, майже всі культові фігури покинули колектив за останні роки. Судіть самі: Едріан Ньюї, Крістіан Горнер, Гельмут Марко і ось тепер Джанп'єро Ламбязі.

Після смерті засновника концерну Дітріха Матешица у 2022 році все пішло шкереберть і хоч команда досі залишається в складі найкращих у пелотоні, регрес помітний і не лише результатів, а й світлих розумів у команді. Останнім символом успіхів РБ у 20-х є Макс Ферстаппен, але чи довго він буде змагатися у Формулі?

До того ж, постає питання: а як Ламбьязе виконуватиме свої обов'язки ще півтора роки? Адже розповсюджувати секрети боліда йому тепер навряд хочуть, при тому виконувати роботу все одно потрібно. Едріан Ньюї останній рік контракту з РБ робив дорожній суперкар для "биків", який досі не вийшов у виробництво, можливо подібний сценарій очікує і Ламбьязе.

Яке майбутнє чекає на Макса Ферстаппена? Нідерландець неодноразово заявляв, що повторювати шлях Льюїса Гамільтона та Фернандо Алонсо він не планує, а отже 40-річного Ферстаппена на трасі ми навряд побачимо. Макс має дружину і двоє дітей, про сім'ю він говорить усе частіше, а з новим регламентом розмов про можливе припинення виступів у "королеві автоперегонів" стає все більше.

До того ж, усі пригадують слова нідерландця про роботу з Ламбьязе після виграшу першого титулу у 2021 році:

"Я сказав йому, що працюю тільки з ним. Як тільки він піде, я теж піду".

Однак розмови залишаються розмовами і Ферстаппен досі має контракт з Ред Булл до кінця 2028 року і скоріш за все виконуватиме його. Звичайно є сценарій, за якого нідерландець може розірвати угоду одноосібно, в разі невдалих результатів і про цей пункт контракту спекулювали ще минулого року, однак сезон лише розпочався і важко передбачити, на які позиції претендуватиме РБ після всіх оновлень і тут головним суперником може стати саме Макларен.

Навіщо цей перехід Макларен? Ну тут відповідь значно простіша, команда з Вокінга закріплює свою й так міцну систему кадрів, трохи полегшуючи життя Андреа Стеллі, який попри чутки про перехід у Феррарі має залишитись у складі "папаї". Цим переходом Макларен показують, що два поспіль Кубки Конструкторів це не межа і колектив прагне залишатися в топі ще на довгі роки.

Чи правильне рішення ухвалив Ламбьязе? Важко забігати наперед, але наразі це виглядає, як втеча з тонучого корабля. Уся структура, яка будувалась у Ред Булл протягом двох десятиліть наразі кардинально змінюється і Ламбьязе не захотів очолити ці зміни, а вирішив перейти у стабільний проєкт, вектор розвитку якого зрозумілий.

До того ж приєднатися до британської команди для британського інженера також може мати значення, хоч і база Ред Булл теж знаходиться недалеко від Лондона.

Макс Ферстаппен поділився діалогом зі своїм інженером напередодні ухвалення остаточного рішення і сам розуміє правильність переходу в стан ворожої команди:

"Він розповів мені, яку пропозицію отримав, я відповів: "ти був би дурнем, якби відмовився". Ми вже разом досягли всього. А тут він отримує таку чудову пропозицію, враховуючи також інтереси своєї родини та ту стабільність, яку це йому забезпечить. Він попросив у мене свого роду дозволу, і я сказав, що він обов'язково має це зробити. Він дуже хотів почути це саме від мене".

У підсумку програвшим у цій ситуації залишився лише Ред Булл – австрійці втратили топового інженера та одну з причин, чому Макс Ферстаппен залишався у спорті. На пошуки заміни є півтора роки, однак чи вдасться знайти людину такого калібру – дізнаємось у 2028.

Джанп'єро Ламбьязе воднчоас відкриває нову сторінку свого шляху у Формулі-1 і хто знає, які вершини він зможе підкорити в новому колективі.