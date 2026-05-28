Чемпіон Формули-1 назвав команду, яка отримає поул-позицію на Гран-прі Монако
Чинний чемпіон Формули-1 та пілот Макларен Ландо Норріс поділився прогнозом на переможця кваліфікації на Гран-прі Монако.
Його слова наводить RacingNews365.
"Чесно кажучи, я думаю, що наступних вихідних у Монако поул-позицію займе Феррарі. Їхні показники на низьких швидкостях набагато кращі, ніж у всіх інших.
Я з нетерпінням чекаю на Монако, бо це Монако. Минулого року я там досяг успіху, і це був один із моїх найкращих та найцікавіших вікендів.
На трасах, де ми знаємо, що нам важко, я не можу з упевненістю сказати, що ми будемо неймовірними".
Нагадаємо, що на Гран-прі Канади Шарль Леклер фінішував четвертим, а його напарник Льюїс Гамільтон посів подіум разом із Андреа Кімі Антонеллі та Максом Ферстаппеном.