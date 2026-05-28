Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Автоспорт Формула 1

Чемпіон Формули-1 назвав команду, яка отримає поул-позицію на Гран-прі Монако

Володимир Слюсарь — 28 травня 2026, 21:50
Чемпіон Формули-1 назвав команду, яка отримає поул-позицію на Гран-прі Монако
Ландо Норріс
instagram.com/lando

Чинний чемпіон Формули-1 та пілот Макларен Ландо Норріс поділився прогнозом на переможця кваліфікації на Гран-прі Монако.

Його слова наводить RacingNews365.

"Чесно кажучи, я думаю, що наступних вихідних у Монако поул-позицію займе Феррарі. Їхні показники на низьких швидкостях набагато кращі, ніж у всіх інших.

Я з нетерпінням чекаю на Монако, бо це Монако. Минулого року я там досяг успіху, і це був один із моїх найкращих та найцікавіших вікендів.

На трасах, де ми знаємо, що нам важко, я не можу з упевненістю сказати, що ми будемо неймовірними".

Нагадаємо, що на Гран-прі Канади Шарль Леклер фінішував четвертим, а його напарник Льюїс Гамільтон посів подіум разом із Андреа Кімі Антонеллі та Максом Ферстаппеном.

Читайте також :
Відео Фото Чемпіонський характер Антонеллі та провал Макларен: підсумки Гран-прі Канади
гран-прі Монако Макларен Формула 1 Ландо Норріс Феррарі

Ландо Норріс

Керівник Макларен розкрив причини дострокового сходу Норріса на Гран-прі Канади
Норріс підтримає Ферстаппена на 24 годинах Нюрбургринга
Це буде ганьбою та втратою для спорту: чемпіон Формули-1 – про можливе завершення кар'єри Ферстаппена
Цей вікенд став добрим знаком: Норріс – про виступ у Гран-прі Японії
Від найкращих до найгірших машин: Норріс розкритикував нові боліди Формули-1

Останні новини