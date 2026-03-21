Екіпаж Ферстаппена дискваліфікували з 4-годинної гонки в Нюрбургринзі

Екіпаж чотириразового чемпіона Формули-1 у складі Ред Булл нідерландця Макса Ферстаппена, який виступає за власну команду Verstappen Racing, дискваліфікували з гонки NLS2 (Nürburgring Langstrecken-Serie).

Нідерландець разом з Жулем Гюноном та Даніелем Хункадельєм здобули перемогу в 4-годинному заїзді на легендарній німецькій трасі Нюрбургринг, однак через використання зайвої кількості гуми їх виступ було анульовано.

Замість дозволених 24 шин екіпаж Ферстаппена використав 28. Попри це навряд перемога команди Verstappen Racing була здобута нечесним шляхом, адже загальне відставання від другого місця склало майже 1 хвилину.

Після дискваліфікації екіпажу під номером 3 перемога дісталась колективу №99 на BMW M4 GT3 Evo (Гарпер, Пеппер).

Зазначимо, що цей виступ став частиною підготовки Макса Ферстаппена до "24-годинних перегонів на Нюрбургрингу", які відбудуться з 14 по 17 травня.