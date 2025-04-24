Норріс: Я відчуваю себе кращим у світі, при цьому сам собі створюю проблеми

Пілот Макларен Ландо Норріс визнав, що в нинішньому сезоні він сам собі створює проблеми, які заважають йому перемагати.

Слова 25-річного британця наводить RacingNews365.

Перед стартом кампанії 2025 року Норріс вважався чи не головним фаворитом на титул чемпіона світу. Але після п'яти етапів сезону він має на своєму рахунку тільки одну перемогу. У той же час його напарник по команді Оскар Піастрі виграв вже три Гран-прі, за рахунок чого він очолив особистий залік.

За словами Ландо, він розуміє, в чому йому треба покращитися, щоб повернутися собі статус лідера чемпіонату.

"Я відчуваю, що на даний момент я краще за всіх. Просто по суботах я роблю своє життя складним. І якщо я зможу попрацювати над цим, у мене буде впевненість, щоб повернутися туди, де я був", – сказав Норріс.

Раніше Ландо Норріс заявив, що Макларен не володіє найкращим болідом в пелотоні.

Нагадаємо, що всесвітньовідомий хеві-метал гурт Metallica виступатиме на останньому етапі сезону Формули-1.