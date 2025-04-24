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Metallica виступить на фінальному етапі Формули-1 сезону-2025

Олексій Погорелов — 24 квітня 2025, 10:12
Metallica
Metallica
Instagram Metallica

Легендарний хеві-метал гурт Metallica стане гостем заключного етапу сезону Формули-1 в Абу-Дабі.

Про це музиканти повідомили в Instagram.

Metallica підтвердила, що виступатиме на острові Яс одразу по завершенню кваліфікації Гран-прі Абу-Дабі, яка проходитиме 6 грудня на трасі Яс Марина.

Окрім Metallica в Абу-Дабі також виступатимуть світові поп-зірки Кеті Перрі та Бенсон Бун, які були названі хедлайнерами концертів Yasalam After-Race Concerts.

Концерт відбуватиметься на "Etihad Park", музичному майданчику і амфітеатрі просто неба на острові Яс. Ті, хто матимуть квиток на Гран-прі Абу-Дабі, зможуть безкоштовно відвідати концерт.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з розкладом та результатами всіх етапів Формули-1 сезону 2025 року.

Раніше стало відомо про закриття веганського бізнесу Льюїса Гамільтона, який він відкрив у 2019 році спільно з Леонардо Ді Капріо.

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