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Норріс продовжив контракт з Макларен

Олексій Мурзак — 29 серпня 2026, 13:25
Норріс продовжив контракт з Макларен
Ландо Норріс
Getty Images

Чинний чемпіон світу Формули-1 Ландо Норріс продовжив контракт із Макларен.

Про це повідомила пресслужба команди.

Сторони уклали нову угоду кінця сезону-2030. Вона також передбачає опцію багаторічного продовження співпраці після цієї дати.

Норріс виступає за Макларен з 2019 року, а до програми розвитку команди увійшов ще 2017-го. За цей час британець провів за колектив 163 Гран-прі – більше, ніж будь-який інший гонщик в історії команди.

На його рахунку 18 поулів, 48 подіумів та 13 перемог у Формулі-1. У сезоні-2025 Норріс вперше став чемпіоном світу, а Макларен другий рік поспіль виграв Кубок конструкторів.

Напередодні аргентинський пілот Формули-1 Франко Колапінто продовжив контракт із командою Альпін.

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